बॉयफ्रेण्डकडून 12 वर्षाच्या पोटच्या लेकीचं करुन घेतलं लैगिक शोषण, आईचं कृत्य ऐकून येईल संताप!

Kerala Crime: आई म्हणजे मुलीला जगाची ओळख करुन देणारी पहिली हक्काची मैत्रिण. जगात कसं वावरायला हवं? काय बरोबर? काय चूक? याबद्दल आई लेकीला वेळोवेळी समज देत असते. लेकीच्या भल्यासाठी आयुष्यभर झटत असते. पण आईच आपल्या लेकीच्या लैंगिक शोषणासाठी कारणीभूत ठरत असेल तर? केरळच्या मंजेरी येथे आई-लेकीच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना घडलीय.
केरळमधील विशेष पोस्को न्यायालयाने एका आईला लैंगिक शोषणासाठी 180 वर्षे कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली. न्यायाधीश अशरफ ए.एम. यांनी हे गुन्हेगार पोस्को कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि बाल न्याय कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत दोषी ठरवले. प्रत्येक घटनांसाठी 40 वर्षे तुरुंगवास आणि 2 लाख रुपयांचा दंड असे एकूण 11.75 लाखांचे दंड ठोठावले. दंड न भरल्यास अतिरिक्त 20 महिने तुरुंगसेवा भोगावी लागेल.
तिरुवनंतपुरम येथे पती आणि मुलीसोबत सुखी जीवन जगणारी 30 वर्षीय महिला फोनद्वारे एका 33 वर्षीय पुरुषाशी मैत्री करून 2019 मध्ये घर सोडून पळून गेली. पलक्कड आणि मलप्पुरम जिल्ह्यातील भाड्याच्या घरात ती मुलीसह राहू लागली. डिसेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2021 या काळात बॉयफ्रेण्डने मुलीवर अनेकदा बलात्कार केला. धक्कादायक म्हणजे आईने यात सक्रिय सहभाग घेतला. तिने मुलीला मद्य पाजण्यास भाग पाडले, अश्लील व्हिडिओ दाखवले आणि सर्व जगजाहीर करेन अशी धमकी दिली तसेच मुलीला त्यांच्या लैंगिक क्रियांचे साक्षीदार होण्यास भाग पाडले, ज्यामुळे तिच्या निष्पाप मनावर कायमची जखम बसली.
'जेव्हा आईचे स्नेहभावनाही वासनेच्या आगीत भस्म होतात, तेव्हा बालक कोणावर अवलंबून राहू शकते?' असे न्यायाधीश अशरफ ए.एम. यांनी म्हटले. विशेष सरकारी वकील सोमसुंदरन ए. यांनी सांगितले की, ही महिलेला पोस्को प्रकरणात दिलेली सर्वात कठोर शिक्षा आहे. आईने केवळ पाहिले नाही तर गुन्ह्यात भागीदार होऊन मुलीला शांत ठेवण्यासाठी भयाच्या जाळ्यात अडकवल्याचे यात दिसून आले.
2021 मध्ये मलप्पुरम येथील वनिता पोलिस ठाण्यात महिलेच्या पालकांशी वाद होऊन तिने तक्रार दाखल केली. पोलिसांना समुपदेशनासाठी पाठवताना शेजाऱ्यांनी मुलीला योग्य जेवणही न मिळाल्याची खबर दिली. मुलीची दुर्दैवी स्थिती पाहून आजी-आजोबांनी चाइल्ड हेल्पलाइनला कळवले. आश्रयगृहात नेल्यानंतर मुलीने संपूर्ण कथा सांगितली, ज्यामुळे तपास सुरू झाला.
विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोघांना एकूण १८० वर्षे सक्तमजुरी आणि ११.७५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ४० वर्षे तुरुंगवास आणि २ लाख दंड आहे. दंड न भरल्यास अतिरिक्त २० महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल.
दंडाची संपूर्ण ११.७५ लाख रुपये रक्कम पीडित मुलीला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीशांनी हे प्रकरण 'मातृत्वाच्या सन्मानावर खोल जखम' म्हटले आणि समाजासाठी भयावह इशारा असल्याचे नोंदवले.