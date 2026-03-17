English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • महाराष्ट्र बातम्या
'राज्यात केरोसीनच्या वितरणाचाही पर्याय...'; गॅस सिलिंडर वितरणासंदर्भात भुजबळांची अधिवेशनात 3 निर्णयाची घोषणा

युद्धामुळे महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजाराने जोरदार सुरु आहे. या काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी त्यासोबत गॅस सिलिंडर वितरणासाठी सरकारने तीन मोठे निर्णय घेतले आहेत. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 17, 2026, 05:13 PM IST
इस्त्रालय-अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचा परिणाम भारतात पाहिला मिळतोय. या युद्धामुळे भारतावर मोठं उर्जासंकट ओढवलंय. अशातच एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा राज्यात जाणवतोय. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरसाठी लोकांनी लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे गॅस सिलिंडरचा काळाबाजारालाही जोर आला आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवड्यामुळे सर्वसामान्यांना संकट येऊ नये म्हणून सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत.  अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात माहिती दिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

भुजबळांनी काय घोषणा केली?

भुजबळांनी माहिती दिली की, राज्यातील गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत असून यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यांनी सांगितलं की, एका महिन्यात घरगुती गॅसच्या दरात 60 रुपये तर व्यावसायिक गॅसच्या दरात 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. मात्र पेट्रोल - डिझेलमध्ये कुठलीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. 

खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर सरकारची करडी नजर

भुजबळांनी सांगितलं की, गॅस पुरवठा आणि काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने त्यांच्यावर करडी नजर ठेवली आहे. यासाठी त्यांनी एक पथकं नेमलं आहे. काळाबाजर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासोबत सामाजिक माध्यमांवर खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

 

'राज्यात केरोसीनच्या वितरणाचाही पर्याय...'

भुजबळांनी एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे की, जिल्ह्यात केरोसीनची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था कशी करता येईल याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्याच सांगितलं आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे केरोसीनचं पुन्हा वाटप करण्यात येणार आहे. सध्या केरोसीनचा भाव 61 रुपये लिटर असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. एलपीजीला पर्याय म्हणून कोळसा आणि रॉकेल यांचाही वापर करण्याबद्दल उपाययोजना आखल्या जात आहेत. तर रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि शैक्षणिक संस्था यांना 100 टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल. तर संरक्षण, शासकीय, हवाई वाहतुकीला 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
chhagan bhujballpg gas maharashtrapetroldiesel price

