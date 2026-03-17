'राज्यात केरोसीनच्या वितरणाचाही पर्याय...'; गॅस सिलिंडर वितरणासंदर्भात भुजबळांची अधिवेशनात 3 निर्णयाची घोषणा

इस्त्रालय-अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचा परिणाम भारतात पाहिला मिळतोय. या युद्धामुळे भारतावर मोठं उर्जासंकट ओढवलंय. अशातच एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा राज्यात जाणवतोय. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरसाठी लोकांनी लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे गॅस सिलिंडरचा काळाबाजारालाही जोर आला आहे. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा तुटवड्यामुळे सर्वसामान्यांना संकट येऊ नये म्हणून सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यासंदर्भात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात माहिती दिली.
भुजबळांनी माहिती दिली की, राज्यातील गॅस पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत असून यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यांनी सांगितलं की, एका महिन्यात घरगुती गॅसच्या दरात 60 रुपये तर व्यावसायिक गॅसच्या दरात 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. मात्र पेट्रोल - डिझेलमध्ये कुठलीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही.
भुजबळांनी सांगितलं की, गॅस पुरवठा आणि काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने त्यांच्यावर करडी नजर ठेवली आहे. यासाठी त्यांनी एक पथकं नेमलं आहे. काळाबाजर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासोबत सामाजिक माध्यमांवर खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
भुजबळांनी एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे की, जिल्ह्यात केरोसीनची वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था कशी करता येईल याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आल्याच सांगितलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे केरोसीनचं पुन्हा वाटप करण्यात येणार आहे. सध्या केरोसीनचा भाव 61 रुपये लिटर असल्याचेही त्यांनी सांगितलं. एलपीजीला पर्याय म्हणून कोळसा आणि रॉकेल यांचाही वापर करण्याबद्दल उपाययोजना आखल्या जात आहेत. तर रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आणि शैक्षणिक संस्था यांना 100 टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल. तर संरक्षण, शासकीय, हवाई वाहतुकीला 70 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे.