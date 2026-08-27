सिया गोयलला जेलमध्ये..., केतनच्या वाढदिवशीच हादरवणारा दावा; 'पैशांच्या आणि...'

पुण्यातील लोहगडावरुन धक्का दिल्याने मृत्यू झालेल्या केतन अग्रवालचा बुधवारी म्हणजेच 26 ऑगस्ट रोजी वाढदिवस होता. केतनने हा दिवस कुटुंबियांसोबत आनंदाने साजरा व्हायला हवा होता, दुर्दैवाने केतनच्या निर्घृण हत्येमुळे सेलिब्रेशनऐवजी त्याच्या कुटुंबियांना त्याच्या आठवणींना उजाळा द्यावा लागला. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि मित्रांना केतनला न्याय मिळून देण्याच्या मागणीसाठी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच पत्रकार भवनात एकत्र यावे लागले आहे. केतन अग्रवालची हत्या अत्यंत क्रूर आणि पूर्वनियोजित कट होती. पोलिसांनी वेळेत तपास पूर्ण करून फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवण्याची आणि आरोपीच्या व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंटच्या चौकशीची मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. यावेळी रिपब्लिकन सोशलिस्ट पक्षाचे राहुल डंबाळे, अपर्णा दुबे, अॅड. जावेद जमादार, रुद्राणी जावळकर, कैलास देवकर, उषा आवळे, राहुल नागटिळक आदि उपस्थित होते.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिला अटक करण्यात आली असली, तरी तिला जेलमध्ये बेकायदेशीरपणे 'व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंट' दिली जात असल्याचा दाट संशय आहे. पैशांच्या आणि प्रभावाच्या बळावर आरोपींना जेलमध्ये अशा सवलती मिळणे अत्यंत गंभीर असून, यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे, असं केतनच्या नातेवाईंकांनी म्हटलं आहे.
वेळेत तपास आणि चार्जशिट: पोलीस प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर वेळेत (Time-bound) पूर्ण करावा आणि कोर्टात भक्कम पुराव्यांसह तातडीने दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल करावे.
फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला: केतन अग्रवाल यांच्या मारेकऱ्यांना कठोरात कठोर शासन व्हावे, यासाठी हा खटला 'फास्ट ट्रॅक कोर्टात' (Fast Track Court) चालवून तात्काळ निकाल लावण्यात यावा.
व्ही.आय.पी. ट्रीटमेंटची चौकशी: आरोपी सिया गोयल हिला जेलमध्ये मिळणाऱ्या विशेष सुविधांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी जेल अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.
हा लढा केवळ केतन अग्रवालला न्याय मिळवून देण्यासाठी नाही, तर गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी आहे. जोपर्यंत केतनच्या मारेकऱ्यांना कठोर फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरु राहील असंही त्याच्या कुटुंबियांनी स्पष्ट केलं आहे.
सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी या दोघांनी कट रचून केतनला लोहगडाच्या कड्यावरुन धक्का दिल्याचं आतापर्यंतच्या पोलिस तपासामध्ये समोर आलं आहे. सध्या हे दोन्ही आरोपी पोलीस कोठडीत आहेत.