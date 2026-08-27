Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिया गोयलला जेलमध्ये..., केतनच्या वाढदिवशीच हादरवणारा दावा; 'पैशांच्या आणि...'

प्रसारमाध्यमांसमोर आपली बाजू मांडताना केतनचे कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराने तीन मुख्य मागण्या केल्या असून त्यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:39 PM IST
सिया गोयलला जेलमध्ये..., केतनच्या वाढदिवशीच हादरवणारा दावा; 'पैशांच्या आणि...'
Image Credit: केतनच्या कुटुंबियांचा धक्कादायक दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रक्षाबंधनच्या एक दिवस आधी सोनं झालं स्वस्त, 22,24 कॅरेटचा भाव जाणून घ्या!
2
3
4
5