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तिथून पडून प्राण गमावलेला केतन पहिलाच नाही; सियाच्या खुलाश्याने मानसीची फाईल पोलिसांनी पुन्हा उघडली; 18 मार्च 2025 ला लोहगडावर काय घडलं?

सियाने केतनला ज्या ठिकाणावरुन ढकललं तिथूनच पडून बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी एका 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला होता. आता हे प्रकरण पुन्हा पोलिसांच्या नजरेत आलं आहे. नेमकी ही मुलगी कोण आणि तिच्यासोबत काय झालं?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:43 PM IST
तिथून पडून प्राण गमावलेला केतन पहिलाच नाही; सियाच्या खुलाश्याने मानसीची फाईल पोलिसांनी पुन्हा उघडली; 18 मार्च 2025 ला लोहगडावर काय घडलं?
Image Credit: सियाने केलेल्या खुलाश्यामधून नवीन तपास (प्रातिनिधिक फोटो सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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