/तिथून पडून प्राण गमावलेला केतन पहिलाच नाही; सियाच्या खुलाश्याने मानसीची फाईल पोलिसांनी पुन्हा उघडली; 18 मार्च 2025 ला लोहगडावर काय घडलं?

पुण्यातील व्यापारी केतन अगरवालच्या हत्या प्रकरणाची मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरीला पोलिसांनी पुन्हा एकदा 14 दिवसांची न्यायलयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी मागील 14 दिवसांमध्ये केलेल्या तपासात थक्क करणारी माहिती समोर आलेली असतानाच लोहगडावरुन केतनप्रमाणेच बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी एका 21 वर्षीय तरुणीने उडी मारुन जीव दिला होता अशी माहितीही या तपासात समोर आली असून यामधून प्रेरणा घेऊनच सियाने केतनच्या हत्येचा कट रचताना लोहगडचा विचार केल्याची माहिती पोलिसांच्या सुत्रांनी दिली आहे. मात्र केतन अगरवाल प्रकरणामुळे 18 मार्च 2025 रोजी लोहगडाच्या तटबंदीवरुन उडी मारुन जीव दिला होता. मात्र आता ही सुद्धा हत्या आहे की आत्महत्या याबद्दल शंका घेऊन पोलीस या जुन्या प्रकरणाचा पुन्हा नव्याने तपास करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही मुलगी नेमकी कोण होती तिचा केतन अगरवाल प्रकरणाची नेमका काय संबंध जाणून घेऊयात...
पोलिसांच्या तपासादरम्यान सियाने लोहगडच या कटासाठी का निवडला यासंदर्भातील माहिती दिल्याचं सांगितलं जात आहे. लोहगड निवडण्यामागे मूळ कारण हे केतनला ट्रेकिंग आवडत असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी लोहगड हीच लोकेशन केतनला दरीत ढकलण्यासाठी सियाने एका जुन्या बातमीचा संदर्भ घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. 2025 च्या मे महिन्यापासूनच सिया आणि चेतन हे दोघे केतनला संपवण्याचा कट करत होते. आधी त्यांनी विष देऊन केतनला संपवण्याचा प्लॅन केला. मात्र ते त्यांना मिळालं नाही म्हणून तो प्लॅन फसला. याच दरम्यान सियाच्या वाचण्यात एक बातमी आली. या बातमीमध्ये 18 मार्च 2025 रोजी लोहागड किल्ल्यावरून पडून एका 21 वर्षीय तरुणीने जीव दिल्याचं सियाला समजलं. ही विद्यार्थिनी कायद्याचा अभ्यास करत होती आणि हा प्रकार आत्महत्या समजण्यात आला होती. ही बातमी वाचून सियाने चेतनसोबत मिळून ठरवले की, केतनलाही याच ठिकाणी आणून दरीत धक्का देऊन संपवायचे.
मूळात केतनला ट्रेकिंगची आवड असल्याने त्याला लोहगडावर फिरायला नेणं सियासाठी सोपे होते, तसेच तिथे सीसीटीव्ही नसल्याने आणि गर्दी कमी असल्याने सिया आणि चेतन पकडले जाण्याची भीती नव्हती. हत्येपूर्वी 31 मे रोजी सिया आणि चेतन या दोघांनी ज्या ठिकाणावरुन केतनला धक्का द्यायचा आहे त्या जागेची पाहणी (रेकी) केली होती. दोघांनी तिथे सेल्फी आणि व्हिडिओही बनवले होते. आता पोलीस 15 महिन्यांपूर्वी या ठिकाणावरुन उडी मारुन आत्महत्या करणाऱ्या 21 वर्षीय मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणाचीही पुन्हा चौकशी करत आहेत. ती आत्महत्या नसून हत्या असण्याचा पोलिसांना संशय आहे. म्हणजेच केतन प्रकरणानंतर आता या सव्वा वर्ष जुन्या प्रकरणातील त्या मुलीने उडी मारली की तिलाही ढकललं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र जिथून केतन पडला तिथून पडलेली ही तरुणी कोण आणि तिच्यासोबत काय झालं होतं? याबद्दलच जाणून घेऊयात...
18 मार्च 2025 रोजी लोहगडावरुन उडी मारुन ज्या तरुणीने आत्महत्या केली असं सांगितलं जातं तिचं नाव मानसी गोविंदपुरकर असं आहे. मानसी 21 वर्षांची होती आणि ती पिंपरी-चिंचवडच्या सांगवी/पिंपळे गुरव परिसरात वास्तव्यास होती. ती कायद्याचं शिक्षण घेत तिसऱ्या वर्षात शिकत होती. मानसीचा मृतदेह लोहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या नवग्रह मंदिराजवळील झुडुपात सापडला होता. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये 18 मार्च 2025 रोजी सकाळी 7.30 ते 8.30 वाजण्याच्या सुमारास मानसी कॉलेजला जाते म्हणून घरुन निघाली होती. ती खासगी कॅबने लोहगडाच्या पायथ्याशी पोहोचली. किल्ल्याच्या तिकीट काउंटरवरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मानसी एकटीच सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास गडावर प्रवेश करताना दिसली.
दुसरीकडे संध्याकाळपर्यंत मानसी घरी न आल्याने कुटुंबीयांनी सांगवी पोलीस स्टेशनमध्ये ती बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. मोबाइल लोकेशन आणि कॅब ड्रायव्हरच्या मदतीने मानसीचा शोध सुरू झाला. 20 मार्च 2025 (गुरुवारी) सकाळी शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम आणि लोणावळा ग्रामीण पोलीस यांना तिचा मृतदेह घनदाट झाडीत सापडला.
पोलीस निष्कर्षामध्ये प्राथमिक तपासानुसार आत्महत्या असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. अभ्यासातील तणाव, काही महिन्यांपासून सातत्याने मानसी तणावात होती, आरोग्यविषय समस्या आणि अलीकडील शस्त्रक्रिया यामुळे मानसी चिंतेत होती. त्यामुळेच तिने स्वत:ला संपवल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र तिने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली कोणतीही चिठ्ठी सापडली नाही. पोस्टमॉर्टम झाल्यानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस (लोणावळा ग्रामीण) आणि सांगवी पोलीसांनी संयुक्तरित्या केला. पोलीसांनी तिच्या मोबाइल रेकॉर्ड, कॅब डिटेल्स आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे तपास पूर्ण केला. आता हेच प्रकरण पोलीस पुन्हा हाती घेत असून ही हत्या तर नाही ना या दृष्टीने चौकशी करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.