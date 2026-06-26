/केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावं, वडिलांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी भेट घेतली. केतन अग्रवालच्या हप्तेचा तपास आणि खटला फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्याची विनंती केली. त्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलले. मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती केली आहे की, ही केस फास्टट्रॅक मध्ये चालवावी तसेच लवकरात लवकर जे सत्य आहे ते बाहेर यावे तसेच जे आरोपी आहे त्याला आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी.
मुख्यमंत्र्यांनी माहिती घेतली आहे मला आश्वासन दिले आहे यात मी स्वतः लक्ष देणार आहे. अगरवाल कुटुंबाने मागणी केली आहे फास्टट्रॅक मध्ये कोर्ट घेऊन जे यात दोष आहे त्यांना कठोरतील कठोर शिक्षा मिळावे. केतनला पॅच होता केसांचा मात्र हे लग्न ठरवण्याच्या अगोदर सांगितलं होतं मेडिकलच्या कारणामुळे त्याला छोटासा पॅच होता लग्न ठरवण्याच्या अगोदर क्लिअर सांगितलं होतं.
सियासाठी नकार देणं सोप होतं मग तिने माझ्या मुलाला का मारलं? अगरवाल कुटुंबाला असं वाटतंय प्लॅनिंगमध्ये आणखी लोक सहभागी असतीलय चेतन आणि सियाचा भाऊ साहिल हे दोघे मित्र आहेत. त्यामुळे चेतन आणि सियाच्या प्रेम प्रकरणाबद्दल साहिलला कल्पना असेल असा दावा देखील विशाल अग्रवाल यांनी केला आहे. सियाच्या घरच्यांना मला आश्वासन दिलं होत की, ती कोणत्याही पार्टीला जात नाही किंवा ड्रिंक करत नाही. मात्र सोशल मीडियावर सियाच्या बर्थ डे पार्टीचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगितले आहे की, सिया गोयलच्या अटकेपासून तिला कोणीही भेटायला आलेले नाही. सहसा कुटुंबातील कोणीतरी तिला भेटायला येते, पण या प्रकरणात अद्याप कोणीही तिला भेटायला आलेले नाही. सियाचे आईवडील आणि भाऊ तिच्या घरी राहतात. त्यांच्यापैकी कोणीही सियाबद्दल चौकशी करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आले नाही. दरम्यान, चेतनचे वडील तिच्या ठावठिकाण्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आले होते.
आयएएनएस या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, आरोपी सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन यांनी हत्या कशी केली हे समजून घेण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस केतन अग्रवाल हत्याकांडातील लोहगड किल्ल्यावर घटनास्थळाची पुनर्रचना करणार आहेत. गुन्ह्याच्या वेळी आरोपीची स्थिती आणि हल्ल्याची दिशा निश्चित करण्यासाठी डमी बॉडीचा वापर केला जाईल. पोलिसांचे म्हणणे आहे की सर्व पुरावे परिस्थितीजन्य आहेत आणि प्रत्येक तपशिलाची चौकशी केली जात आहे. घटनास्थळाच्या पुनर्रचनेची वेळ अद्याप ठरलेली नाही.