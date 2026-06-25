/केतन अग्रवालने सियाच्या वागण्यावर पहिलाच व्यक्त केला होता संशय, मात्र कुटुंबाने केलं दुर्लक्ष अन् आज...

पुण्यातील केतन अग्रवालने त्याच्या हत्येपूर्वीच आपल्या कुटुंबाला येऊ घातलेल्या संकटाबद्दल सावध केले होते. केतनला सियाच्या काही वागण्याचा आधीच संशय आला होता. मात्र त्याच्या कुटुंबियांनी त्याच्या या बोलण्याकडेही दुर्लक्ष केल्याच दिसत आहे. सियाचा फोन नेहमी व्यस्त असतो आणि ती चेतन चौधरी नावाच्या व्यक्तीच्या संपर्कात होती. मात्र, कुटुंबाने त्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले, ज्यामुळे त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला.
झी न्यूजने मृत केतन अग्रवालचे वडील विशाल अग्रवाल यांचा, पुण्यातील लोणावळ्याच्या लोहगड किल्ल्यात झालेल्या केतनच्या मृत्यूसंदर्भात एक जबाब मिळवला आहे. त्यात अनेक असे खुलासे आहेत, ज्यामुळे तपासाला एक नवीन दिशा मिळू शकते. जरी पोलीस या प्रकरणाचा तपास हत्येच्या दृष्टिकोनातून करत असले तरी, वडिलांच्या जबाबातून असे समोर आले आहे की, घटनेपूर्वी केतनने स्वतःच आपल्या मंगेतर सिया गोयलच्या वागणुकीबद्दल आणि तिच्या कथित प्रेमसंबंधांबद्दल कुटुंबाला सावध केले होते.
वडिलांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, साखरपुड्यानंतर केतनने त्यांना विचारले होते की, त्यांना सियाबद्दल पूर्णपणे माहिती मिळाली आहे का. नंतर, त्याने हेही उघड केले की सियाचा फोन नेहमी व्यस्त असायचा आणि संभाषणादरम्यान ती वारंवार चेतन चौधरी नावाच्या एका तरुणाचा उल्लेख करायची. सियाचे दुसऱ्या कोणासोबत तरी प्रेमसंबंध असावेत असा केतनला संशय आला.
पण कुटुंबाने हा संशय गांभीर्याने घेतला नाही. आपल्या जबाबात, वडील विशाल अग्रवाल यांनी कबूल केले की, त्यांनी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी केतनला आश्वासन दिले होते की सिया ही नातेवाईक आहे आणि असे काही होणार नाही. त्यांनी हेही कबूल केले की त्यावेळी त्यांनी केतनच्या बोलण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
लोहगड किल्ल्याला भेट देण्याची वारंवार विनंती केली जाते. जबाबात असेही नमूद केले आहे की, केतनने कुटुंबाला सियाच्या लोहगड किल्ल्याला भेट देण्याच्या वारंवारच्या विनंत्या आणि तिच्या वागणुकीबद्दल माहिती दिली होती. कुटुंबाने सुरुवातीला नकार दिला, पण नंतर, सियाच्या सततच्या दबावानंतर आणि आग्रहानंतर, त्या दोघांना तिथे जाण्याची परवानगी देण्यात आली. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, केतनने पूर्वी वडिलांना दिलेल्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करणे त्याच्यासाठी जीवघेणे ठरले का? त्याच्या वडिलांच्या जबाबात नोंदवलेली ही विधाने तपास यंत्रणांसाठी महत्त्वपूर्ण धागेदोरे ठरू शकतात.
झी न्यूजकडे उपलब्ध असलेल्या वडिलांच्या जबाबात स्पष्टपणे दिसून येते की, केतनने सियाच्या वागणुकीबद्दल आणि तिच्या कथित दुसऱ्या संबंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, परंतु कुटुंबाने याकडे अगदी सहज दुर्लक्ष केले. अरेंज मॅरेज आहे सुरुवातीला एकमेकांना सांभाळून घ्या, वेळ द्या असा सल्ला घरच्यांनी दिला. पोलीस सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत असून वडिलांचे आरोप, कॉल रेकॉर्ड्स, घटनास्थळावरील परिस्थिती आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करत आहेत.