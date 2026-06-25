'केतनने खूप जीव लावला, आमच्या मुलीला आणि चेतन दोघांनाही...'; सियाच्या आईवडिलांनी पहिल्यांदाच सोडलं मौन, केली मोठी मागणी

महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील लोहगड या किल्ल्यावर केतन अग्रवाल या तरुण मृतदेह आढळला. प्रथमदर्शनी ही एक दुर्घटना असावी असं पोलिसांना वाटलं. मात्र पोलिसांनी याप्रकरणात तपास केल्यानंतर धक्कादायक घटना समोर आली आहे. केतन अग्रवालाचा मृत्यू दुर्घटनेमुळे नाहीतर हत्या झाली आली. तर ही हत्या जिच्यासोबत संसाराची स्वप्न रंगवली होती, त्याच सियाने त्याचा हत्येचा कट रचला होता. तर यासाठी सियाला तिच्या बॉयफ्रेंड चेतनने मदत केल्याच समोर आलं आहे.
या घटनेनंतर पोलिसांनी सिया आणि चेतनला अटक केली आहे. या अटकेनंतर सिया गोयल हिच्या वडिलांना हदयविकाराचा झटका आला असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर सियाचे वडील आणि आईने एक महत्त्वाचे निवेदन जारी केलंय.
सियाचे वडील प्रवीण गोयल आणि तिच्या आईने निवेदनात म्हटलंय की, सियाला कठोरात कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. जर त्यांची मुलगी दोषी असले तर तिला फाशी द्यावी. मी पूर्ण शुद्धीत असून ही मागणी करत आहोत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
तर सियाची आई पूजा गोयल म्हणाल्यात की, त्यांची मुलगी दोषी असल्यास तर तिला तात्काळ फाशी द्या. आरोपीला शिक्षा झाली पाहिजे असं मत असून मी एक आई असूनही ही मागणी करतेय. त्यांनी पुढे हे सांगितलं की, त्यांचा मुलगा साहिलपेक्षाही केतनने त्यांच्यावर जास्त जीव लावला होता. देवाला माहितीय की केतनची हत्या कोणी केली आहे. तर सियाने हे केलं असेल तर तिला शिक्षा झालीच पाहिजे.
पुढे ते म्हणाले की, केतन आणि सियाच्या लग्नाची जोरदार तयारी सुरु होती. उदयपूरमध्ये भव्य सोहळा करण्यात येणार होता. पण मला एक सांगायचं आहे लग्नासाठी चार्टर विमान बूक करण्यात आलं होती, अशा बातम्या समोर आल्या आहेत. पण या बातमी चुकीची आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. दरम्यान सिया आणि चेतनला न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी दिली आहे.
तर सिया गोयलचे वडील प्रवीण गोयल यांची गुरुवारी अचानक तब्येतीत बिघाड झाले आहेत. त्यांच्या छातीत तीव्र वेदना झाल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तर डॉक्टरांनी तपासल्यानंतर प्रवीण गोयल यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याचे त्यांनी सांगितलं.