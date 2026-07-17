/चेतन चौधरीचा डबल गेम! सियासोबत लग्न आणि हॉटेलकांड समोर; हॉटेल रुममधून सिया बाहेर पडताच दुसऱ्या मैत्रिणीला त्याच रुममध्ये...

देशाला हादरून सोडणाऱ्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील खुलासे अंगावर शहारे आणत आहेत. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात प्रमुख संशयीत सिया गोयल आणि दुसरा संशयित चेतन चौधरी न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांना धक्कादायक माहिती मिळत आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिया आणि चेतनच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत.
त्यांना माहिती गोळा करत असताना असं समोर आलं की, सिया आणि चेतनला अनेक मित्र मैत्रिणी होते. हे सगळं ज्याठिकाणी एकमेकांना भेटायचे त्या चार पाच हॉटेल्सचे पत्ते पोलिसांना मिळाले आहेत. या हॉटेल्सचे तापसणी केल्यावर पोलिसांनी तिथले काही सीसीटीव्ही फुटेजही मिळाले आहेत. या फुटेजमधून सिया आणि चेतनबद्दल हादरुन सोडणारे सत्य समोर आले आहेत.
एका हॉटेलच्या सीसीटीव्हीमध्ये असं दिसून आलं की, सिया आणि चेतन या हॉटेलमधील एका रुममध्ये जातात. तिथे सिया आणि चेतन दोन तीन तास असतात. त्यानंतर सिया या रुममधून बाहेर पडते तेव्हा काही वेळात एक दुसरी मुलगी चेतनच्या त्याच हॉटेल रुममध्ये जाते. एका वृत्त वाहिनीच्या (एबीपी) वृत्तानुसार सिया आणि चेतन हे फ्री सेक्स ग्रुप चालवायचे अशी चर्चा आहे. यात किती तथ्य आहे याबद्दल काही खुलासा किंवा अधिकृत काही माहिती नाही. झी २४ तास याची पुष्टी करत नाही.
केतन अग्रवाल हत्येच्या घटनेला एक महिना पूर्ण होतोय. 18 जूनला केतन अग्रवाल लोहगडावरून पाय घसरून पडला असं प्रथम वृत्त आलं होतं. पण दोन दिवसांनंतर या घटनेत ट्विस्ट आला, केतन अग्रवाल या लोहगडावरून तिच्या होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. आता या एक महिन्यात पोलिसांच्या तपासात दररोज नवनवीन, धक्कादायक आणि भयानक खुलासे समोर येत आहेत. दरम्यान सिया आणि चेतन सुरुवातीला पोलीस कोठडीत होते आता त्यांना गुरुवारी पुन्हा एकदा 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. चेतन चौधरीच्या वकिलाने सांगितलं की, कोर्टाने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे, जोपर्यंत पोलीस आरोपपत्र दाखल करत नाही तोपर्यंत या दोघांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ होत राहिल.