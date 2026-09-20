'मी सियाची जिवलग मैत्रीण माही', केतन हत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट; रितेश हांगे अन् इंस्टा-ID, या प्रकरणात काय-काय उघड?

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शुक्रवारी केतन अग्रवालच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयात 5,053 पानांचे सविस्तर आरोपपत्र दाखल केलंय. या आरोपापत्रातून असं समोर आलं की, केतन अग्रवालच्या हत्येमागील कट एखाद्या सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटाच्या पटकथेलाही मागे टाकेल असा होता. पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सविस्तर आरोपपत्रात तयार करण्यात आलंय. या आरोपत्रात मुख्य आरोपी सिया गोयल, तिचा प्रियकर चेतन चौधरी आणि त्यांचा मित्र रितेश हांगे यांच्या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश झाला आहे. या संपूर्ण हत्याकांडातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा दुवा म्हणजे 'माही' नावाचे बनावट खाते होतं, ज्याद्वारे सियाला वाढदिवसाचे सरप्राईज देण्याच्या बहाण्याने केतनला लोहगड किल्ल्यावर बोलावण्यात आलं होतं. याच लोहगडवर केतनची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली.
आरोपपत्रातील खुलाशांनुसार, हत्येचे पूर्वीचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावर, सिया आणि चेतनचा मित्र रितेश हांगेने केतनचा काटा काढण्यासाठी एक नवीन आणि अत्यंत धूर्त डिजिटल सापळा रचला होता. त्यांच्या ओळखीच्या एका मुलीचा फोटो वापरून, आरोपीने 'माही' नावाचे एक बनावट सोशल मीडिया अकाऊंट सुरु केलं होतं. १८ जून रोजी, 'माही' नावाच्या याच बनावट खात्यावरून केतनच्या मोबाईल फोनवर एक मेसेज पाठवण्यात आला. त्या लिहिले होतं, "मी माही, सियाची खास मैत्रीण आहे. आम्ही लोहगड किल्ल्यावर सियाचा वाढदिवस साजरा करणार आहोत आणि तिला एक मोठे सरप्राईज देणार आहोत. तू सियासोबत गुपचूप किल्ल्यावर ये."
केतन या बनावट खात्यावर आणि सरप्राईज पार्टीच्या मेसेजवर पूर्ण विश्वास ठेवला. कोणताही विचार न करता, तो सियासोबत आनंदाने लोहगड किल्ल्याकडे निघाला. त्याला कल्पनाही नव्हती की, ज्या सरप्राईज पार्टीसाठी त्याला आमंत्रित करण्यात आलंय तो प्रत्यक्षात त्याला ठार मारण्यासाठी रचलेला एक मृत्यूचा सापळा होता.
पूर्वनियोजित योजनेनुसार, आरोपी चेतन चौधरी बाहेर पडण्याच्या मार्गाने किल्ल्याच्या शिखरावर आधीच पोहोचला होता आणि किल्ल्याच्या मंदिरात केतनच्या येण्याची वाट पाहत दबा धरून बसला होता. केतन आणि सिया येताच, सियाने डोळ्यांनी चेतनला इशारा केला. मग, केतन एका खोल दरीच्या काठावर गाफील उभा असताना, सियाने त्याला मागून पूर्ण ताकदीने खांद्यावर ढकलले आणि चेतनने त्याला पायावर ढकलले. केतन सावरण्याआधी किंवा स्वतःला सावरण्याआधीच, चेतनने त्याला निर्दयपणे लाथ मारली आणि शेकडो फूट दरीत ढकलले. या भीषण अपघातात केतनचा जागीच मृत्यू झाला. गुन्हा केल्यानंतर लगेचच, आरोपीने पुरावा नष्ट करण्यासाठी 'माही' नावाचे बनावट खाते कायमचे डिलीट करण्यात आलं.
पुण्यातील रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांची १८ जून रोजी हत्या झाली.
पोलिसांनी मंगेतर सिया, कथित प्रियकर चेतन आणि रितेश हांगे या आणखी एका व्यक्तीला अटक
केतनला लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून ठार मारण्यात आले.
'माही' नावाचे एक बनावट इन्स्टाग्राम खाते वापरण्यात आले होते, घटनेनंतर ते खाते डिलीट केलं.
महाराष्ट्रातील वडगाव मावळ न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मेसेज, फोटो, मोबाईल फोन डेटा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, साक्षीदारांचे जबाब आणि तांत्रिक विश्लेषण प्रमाणपत्रे, पाच प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब यासह अनेक ठोस पुरावे दाखल करण्यात आले आहेत.
खून करण्यापूर्वी, सियाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लोहगडमध्ये घडलेल्या अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या घटनेबद्दलही ऑनलाइन माहिती गोळा केली होती. केतनची हत्या करण्यापूर्वी, आरोपीने खुनाशी संबंधित चित्रपट पाहिले, ऑनलाइन संशोधनासाठी चॅटजीपीटी (ChatGPT) या एआय टूलचा वापर केला आणि पोलिसांना कसे टाळावे यावरील पॉडकास्ट ऐकलं होतं, या सगळ्याची माहिती आरोपपत्रात देण्यात आली आहे.