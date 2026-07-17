Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...म्हणून सियाने लोहगडच निवडला! केतन हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा; बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी...

...म्हणून सियाने लोहगडच निवडला! केतन हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा; बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी...

सिया आणि चेतनची न्यायालयीन कोठडी वाढवून घेताना त्यांना गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 17, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:02 AM IST
...म्हणून सियाने लोहगडच निवडला! केतन हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा; बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी...
Image Credit: पोलिसांच्या तपासामध्ये समोर आलं खरं कारण (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold-Silver Rate: सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; खरेदीसाठी संधी, जाणून घ्या आजचे भाव
gold rate12 min ago
2
Mazhi Ladki Bahin Yojana35 min ago
3
LPG Cylinder Price50 min ago
4
jalna51 min ago
5
Petrol Diesel Price Today1 hr ago