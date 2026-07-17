/...म्हणून सियाने लोहगडच निवडला! केतन हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा; बरोबर 15 महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी...

पुण्यातील तरुण उद्योजक केतन अगरवाल हत्या प्रकरणामधील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना 29 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 14 दिवसांची न्यायलयीन कोठडी संपल्यानंतर त्यांना गुरुवारी वडगाव सत्र न्यायालयात दुपारी तीन वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्यात आले असताना त्यांच्या कोठडीमध्ये दोन आठवड्यांनी वाढ करण्यात आली. दरम्यान दोन आठवड्यांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये या दोघांनी केतनला संपवण्यासाठी लोहगडाचीच निवड का केली याचबद्दलची थक्क करणारी माहिती समोर आली आहे.
केतनची हत्या ज्या लोहागड किल्ल्यावर 18 जून रोजी झाली. मात्र याच ठिकाणी केतनचा काटा काढण्याची कल्पना ही सियाची होती असं तपासामध्ये समोर आलं आहे. लोहगडावरील ठरलेल्या ठिकाणीवरुन केतनला धक्का देऊन आपला प्लॅन पूर्ण करण्याची कल्पना सियाला एका जुन्या बातमीवरून सुचली होती. केतनला या ठिकाणावरुन सियाने 18 जून रोजी धक्का दिला. त्यापूर्वी बरोबर 15 महिन्याआधी म्हणजेच 18 मार्च 2025 रोजी लोहागड किल्ल्यावरून पडून एका 21 वर्षीय तरुणीने आत्महत्या केली होती. कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थिनीने स्वत:ला लोहगडाच्या कठड्यावरुन झोकून देत संपवल्याची बातमी वाचून सियाने चेतनसोबत कट रचून केतनलाही याच ठिकाणी संपवायचे ठरवले, असं पोलीस तपासामध्ये समोर आलं आहे.
विशेष म्हणजे लोहगड निवडण्याचं याआधीच समोर आलेलं कारण हे केतनचं ट्रेकिंग प्रेम ठरलं. केतनला ट्रेकिंग प्रचंड आवडत असल्याने त्याला लोहगडावर येण्यासाठी राजी करणं सियाला सहज शक्य होतं आणि झालं ही तेच! सिया आणि चेतनच्या नियोजनानुसार लोहगडावर ज्या ठिकाणावरुन केतनला धक्का देण्याचं ठरलं त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही नसल्याने आणि गर्दी कमी असल्याने पकडले जाण्याची शक्यता नव्हती.
हत्येपूर्वी 31 मे रोजी दोघांनी तिथे जाऊन जागेची पाहणी (रेकी) केली होती. या ठिकाणी नियोजन करताना सिया आणि चेतनने सेल्फी आणि व्हिडिओही बनवले होते.
सिया आणि चेतन यांनी मे 2025 मध्येच केतनच्या हत्येचा कट रचण्यास सुरुवात केली होती, अशी माहिती पोलिसांच्या सुत्रांनी दिली आहे. सुरुवातीला त्यांनी केतनला हळूहळू परिणाम करणारे विष (स्लो पॉइजन) देऊन संपवण्याचा किंवा त्याला आयुष्यभरासाठी अपंग करण्याचा बेत आखला होता. त्यांनी तसा प्रयत्नही केला, पण वेळेवर विष उपलब्ध न झाल्याने हा प्रयत्न फसला.