/केतनच्या वडिलांचा सियाच्या वडिलांवर गंभीर आरोप, लोहगड प्रकरणात नवीन ट्विस्ट, मित्तल कुटुंबामुळे...

पुण्यातील प्रसिद्ध व्यापारी विशाल अग्रवाल यांच्या मुलगा केतन अग्रवाल यांच्या हत्येला शनिवारी 18 जुलै रोजी एक महिना होणार आहे. अशातच केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सियाच्या वडिलांवर गंभीर आरोप केला आहे. पत्रकारांशी बोलताना विशाल अग्रवाल म्हणाले की, घरात आनंदाचे वातावरण होतं, सून येणार होती. पण आज माझ्या लेकही गेला आणि वडीलही गेले. ज्या वडिलांनी एवढं मोठं केलं तेही एका महिन्यात गेले. एका महिन्यात दोन धक्के आमच्या कुटुंबाला बसले. माझ्या एकुलता एक मुलगा गेला. हे दु:ख मी मरेपर्यंत नाही विसरू शकतं.
ते पुढे म्हणाले की, जर सियाला लग्न करायचं नव्हतं तसं आम्हाला सांगायचं होतं ना. माझ्या मुलाचा विनाकारण बळी का घेतला, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. सियाचा स्थळ आणलेल्या चुलत मामा - मामी मित्तल यांनी जो विश्वास दाखवला होता. ती मुलगी संस्कारी आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की, ही मुलगी आमची आहे असं समज, तिला आम्ही लहानपणापासून पाहिलं आहे. त्या लोकांनी एवढी खात्री दिली की त्यामुळे आम्ही ही लग्न जुळवलं. मित्तल कुटुंबाला आताची परिस्थिती पाहता त्यांना हे सगळं माहिती होतं. त्यामुळे मित्तल कुटुंब या सगळ्याला जबाबदार आहेत. त्यांचीही चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी विशाल अग्रवाल यांनी केली आहे.
सियाच्या वडिलांवर केतनच्या वडिलांनी गंभीर आरोप केला. त्यांना पत्रकारांनी विचारलं की, एकीकडे सियाचे पालक ती दोषी असेल तर लोहगडावरून ढकलून द्या असं म्हणत आहेत आणि दुसरीकडे तिला वाचवण्यासाठी वकील बदलले जात आहेत, त्यांची ही भूमिका दुटप्पीपणा आहे का? त्यावर विशाल अग्रवाल म्हणाले की, 100 टक्के हा दुटप्पीपणा आहे,ते एकाबाजूला तिला दोषी म्हणतात, दुसऱ्या बाजूला तिला मदतही करत आहेत. जर त्यांना एखाद्या गोष्टीवर विश्वास नसेल तर त्यांनी न्यायालयाकडून तपासणी करायला हवी.
शेवटी ते म्हणाले की, ही घटना कुठल्याही बापासोबत होऊ नये. आज माझ्या 26 वर्षीचा मुलगा गमावला. जो माझ्या तिर्डीला खांदा देणार असं स्वप्न होतं आज माझ्यावरच ही दुदैवी वेळ आली.कुणाही बापाबरोबर हे होऊ नये. माझे सर्व समाजाला आवाहन आहे की, माझा मुलगा गेला. पण आणखी एखादा केतन जाऊ नये. यासाठी सर्व आई-वडिलांनी सजग राहावे, असं आवाहन विशाल अग्रवाल यांनी केलं.