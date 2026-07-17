/केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात मोठा ट्विस्ट! मारण्याचा कॉन्ट्रक्ट किलर, पहिले होकार अन् ऐनवेळी.., आता तोच सिया-चेतनबद्दल सर्वात मोठा साक्षीदार

महाराष्ट्रासह देशात बहुचर्चित पुण्याजवळील लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. केतन हत्या प्रकरणात मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन अग्रवाल यांना पोलिसांनी अटक केली असून ते 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. पोलीस या प्रकरणात सखोल चौकशी करत आहेत. जसा जसा या प्रकरणाचा तपास पुढे जात आहे. पोलिसांच्या हाती धक्कादायक धागेदोरे लागत आहेत.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरी प्रकरणात पोलिसांना हादरवून सोडणारी माहिती हाती लागतंय. या दोघांनी या हत्येसाठी अनेक महिन्यांपासून तयारी सुरु केली होती. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दोघांनी केतन अग्रवालला तडफडून तडफडून मारण्याचा कट रचला होता. त्यासाठी या दोघांनी स्लो पॉयझन शोधल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यात या दोघांनी केतनला मारण्यासाठी एका कॉन्ट्रक्ट किलरचा शोध घेतल्याच समोर आलं आहे. एवढंच नाहीतर सिया आणि चेतननी एका कॉन्ट्रक्ट किलरची भेटही घेतली होती. त्या कॉन्ट्रक्ट किलरने केतनला मारण्याची सुपारीदेखील घेतली होती. पण जेव्हा त्याला केतन अग्रवाल हा नेमका कोण आहे, पुण्यात त्याचे घराणं सगळं समजल्यावर या कॉन्ट्रक्ट किलरने ऐनवेळी सुपारी नाकारली.
आता केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. आता हाच कॉन्ट्रक्ट किलर सिया गोयल आणि चेतन चौधरीविरोधात प्रमुख साक्षीदार ठरणार असल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे. सर्वात मोठी अपडेट म्हणजे सिया आणि चेतन हे ज्या कॅफेमध्ये कॉन्ट्रक्ट किलरला भेटले होते त्या कॅफेचे सीसीटीव्ही फूटेज पोलिसांनी पुढील तपासासाठी जप्त केले आहेत.