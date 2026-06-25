'होय, माझा मुलगा लोहगडावर गेला होता', केतन अग्रवाल मृत्यूप्रकरणात चेतन चौधरीच्या वडिलांचा मोठा खुलासा 'त्या दिवशी...'

18 जूनची सकाळ केतन अग्रवाल या तरुणासाठी शेवटची ठरली. होणाऱ्या बायकोच्या वाढदिवसानिमित्त तो पुण्याजवळील लोहगडावर गेला होता. लग्नाच्या 10 दिवसांपूर्वी त्याच्या मृत्यू झाला. लोहगडावर फोटो काढताना केतनचा अचानक तोल गेला आणि पाय घसरून खोल दरीत कोसळला. या दुर्घटनेत त्याचा मृत्यू झाला. पण नंतर या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या तपासात दुर्घटनेला वेगळंच वळण मिळालं. एखाद्या चित्रपटच्या कथा वाटावी अशी काहीशी घटना समोर आली. त्याची होणाऱ्या पत्नीने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरीच्या सोबत त्याचा हत्येचा कट रचला होता, असा पोलिसांनी दावा केला आहे. याप्रकरणात सिया आणि चेतनला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्यांना सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
अशात चेतनचे वडील बाबूलाल चौधरी यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यासोबत त्यांनी दावा केला आहे की, माझ्या मुलाला केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात फसवलं जातंय. माझ्या मुलाचा केतनच्या मृत्यूशी काही संबंध नाही. ते म्हणाले की, चेतनने पोलिसांना सांगितलं आहे की, लोहगडावर केतन आणि सियापासून काही फूटांवर तो उभा होता. पण त्याचं या घटनेशी काही संबंध नाही, त्याला अडकवलं जातंय.
ते पुढे म्हणाले की, चेतन हा सियाला ओळखत होता. पण सिया हे नाव आम्हाला आता कळलं आहे. घटनेच्या दिवशी म्हणजे 18 जूनला चेतन आईला तो मिटिंगला जातोय असं सांगून गेला होता. पण तो लोहगडावर का गेला हे आम्हाला माहिती नाही. सियाला बद्दल आम्हाला काही माहिती नाही. आम्ही तिला पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनला भेटलो. चेतनने मला सांगितलं आहे, त्याने कुणालाही धक्का दिलेला नाही.
मुलगा चेतनबद्दल सांगताना ते पुढे म्हणाले की, लोहगडावर माझ्या मुलगा तिथे उभा होता पण लांब उभा होता. तर सियाने केतनला धक्का दिला की नाही याबद्दलही मला काही माहिती नाही. चेतनने सांगितलं की, सिया ही लोहगडावर केतनच्या बाजूला उभी होती. माझ्या मुलगा अतिशय साधा असून तो रोज दुकानात मला मदत करायला यायचा. तर सिया आणि चेतनची कधी आणि कुठे झाली आम्हाला याची कल्पना नाही.
त्या सिया या मुलीला मी ओळखत नाही, तिच्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही, तिच्याबद्दल आता कळलं आहे. तिचं आई वडील काय कोणाबद्दल काहीच माहिती नाही. आमची एकच मागणी आहे, चेतन निर्दोष असून त्याची सुटका झाली पाहिजे.
एवढंच काय या प्रकरणाची आम्हाला कल्पनाही नव्हती. पोलिसांनीही आम्हाला सुरुवातीला काहीच सांगितलं नाही. 10.30 वाजता आम्ही तिथे गेलो असताना त्यांनी सांगितलं की हे हत्याचे प्रकरण आहे. मी त्यांना सांगितलं माझ्या मुलगा असं काहीही करु शकत नाही. त्या दिवशी माझं मुलाशी बोलणं झालं नाही पण तो आईला मिटिंगला जातो म्हणून सांगून घरातून निघून गेला होता. सोमवारी रात्री पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं आणि नंतर त्याला अटक करून आता पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आलंय.