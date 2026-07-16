/सिया - चेतनने पोलिसांना चकवा देण्यासाठी काय पाहिलं? केतन अग्रवाल हत्येप्रकरणी धक्कादायक खुलासा

लोहगडावरून केतन अग्रवाल या व्यावसायिक तरुणाला तिच्या प्रेयसी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीने हत्या केली. त्या दोघांच्या प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या केतनच्या कटा काढण्यासाठी या दोघांनी अत्यंत भयानक आणि भरपूर अभ्यास केला होता. केतन अग्रवाल प्रकरणात पोलिसांच्या तपास जसा जसा पुढे जातोय, धक्कादायक खुलासे होत आहेत. सिया आणि चेतनने लोहगडावरून केतनला ढकलून दिलं. त्यानंतर त्याचा पाय घसरला असा बनाव रचला. या हत्येसाठी सिया आणि चेतनने इंदूरचे व्यावसायिक राजा रघुवंशी याच्या हत्याकांडाचा अभ्यास केला होता. सोनमबद्दलही संपूर्ण माहिती सियाने जमा केली होती.
आता अजून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिसांना चकवा देण्यासाठी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी जपानी व्हिडीओ पाहिले होते, असं तपासात समोर आलं आहे. दोन तासांचे जपानी व्हिडीओ सिया आणि चेतनने पाहिल्याचे पोलिसांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, पोलिसांच्या चौकशीत शांत राहून कशी उत्तर द्यायची याचा अभ्यास सिया आणि चेतनने जपानी व्हिडीओमधून केली होती. पोलिसांनी सांगितलं की, सिया आणि चेतनच्या वेब हिस्ट्रीतून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. पोलिसांना दोन्ही व्हिडीओची लिंक मिळवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनचा काटा काढल्यानंतरही जर पोलिसांच्या तावडीत आपण सापडल्यास पोलीस कोठडीत कसं वागायचं, पोलीस चौकशीत काय काय विचारणार, पुढे काय करायचं यासाठी जापनीच व्हिडीओची मदत घेतली. मोबाईल डेटा जो रिकव्हर झाला आहे, त्यातून पोलिसांना अनेक पुरावे मिळत आहेत.
दरम्यान सिया आणि चेतनची क्रूर मानसिकताही पुढे आली आहे. या दोघांना केतनला स्लो पॉयझन देऊन मारण्याचा कट रचला होता. दुसरीकडे सिया आणि चेतन यांचं लग्न झाल्याचे पुरावेही समोर आले आहे. याबद्दलची तपासणी करण्यासाठी पोलीस राजस्थानमधील खाटुशाम मंदिरात गेले आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहेत. कारण हे दोघे एकमेकांना पती पत्नीसारखे मानत होते अशी त्यांच्या चॅटमधील संवाद आहे.