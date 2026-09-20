/Explained : लोहगडावरून केतन अग्रवालला सिया की चेतन कोणी दिला धक्का? चार्टशीटमधून सर्वात मोठा खुलासा

महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्याकांडात अखेर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. 5053 पानांच्या या आरोपपत्रात केतन अग्रवाल हत्याकांडातील अनेक भयानक आणि धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात अनेक गोष्टीचा पदार्फाश झाला आहे. लोहगडावरून केतन अग्रवालला त्याची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी त्याचा काटा काढला. केतन, सिया आणि चेतन हे लोहगडावर गेले होते याचा सीसीटीव्ही फूटजे समोर आलं होतं. आता केतनला लोहगडावरून सिया की चेतन कोणी धक्का दिला, या प्रश्नांचा खुलासा झाला आहे. या सोबतच केतन अग्रवाल हत्याकांडातील प्रत्येक गोष्टींचा पदार्फाश या आरोपपत्रातून झाला आहे.
केतन अग्रवाल याच्या हत्याकांडात त्याची होणारी बायको सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकर चेतन चौधरीला पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर या दोघांची पोलिसांनी अनेक वेळा वेगवेगळी चौकशी केली. या चौकशीदरम्यान सियाने पोलिसांनी सांगितलं होतं की, चेतनने केतनला लोहगडावरून खाली ढकललं होतं. पण तेच दुसरीकडे जेव्हा चेतनची चौकशी झाली, तेव्हा चेतनने पोलिसांना सांगितलं की, केतनला सियाने लोहगडावरून ढकललं. त्यामुळे नेमकं कोणी केतनला ढकललं, यावर अनेक तर्कवितर्क लावण्यात आले. पण आता आरोपपत्रातून या घटनेचा खुलासा झाला आहे.
लोहगडावर 18 जूनला सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल गेले होते. या दोघांपूर्वी चेतन अग्रवाल हा लोहगडावर गेला होता. ठरल्याप्रमाणे चेतन लोहगडावरील मंदिरात जाऊन बसला होता. घटनस्थळी गेल्यावर सिया बुटाची लेस बांधण्यासाठी खाली बसली आणि त्याच वेळी तिने चेतनला इशारा केला. तिकडे सियाने मग केतनच्या पायावर लाथ मारली त्यामुळे तो अस्थिर झाला. यामागील सिया आणि चेतनचा प्लॅन होता की, त्याचे पाय हवेत राहील असा त्याच्या पायाला धक्का द्यायचा आहे. त्यामुळे सियाने ठरल्याप्रमाणे तिच्या पायावर लाथ मारली. त्यानंतर पुढे सियाने केतनला लाथ मारल्यानंतर तो अस्थिर झाला हे पाहताच चेतनने त्याला दरीच्या दिशेने ढकललं. ज्यामुळे केतन खोल दरीत कोसळला.
त्यानंतर ठरल्यानुसार सियाने सर्वांना सांगितलं की, सिया आणि केतन सेल्फी घेत असताना त्याचा पाय घसरला आणि तो लोहगडावरील दरीत कोसळला. दरम्यान या आरोपपत्रात पोलिसांनी पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून घेतली आहे.