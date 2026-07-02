केतनची बहीण आणि सियाच्या भावाचं लग्न होणार होतं? वडिलांनी सगळंच केलं उघड, म्हणाले 'अशी प्रथा...'; चेतनसंदर्भातही खुलासा

केतन अग्रवालच्या हत्येच्या आरोपाखाली जेलमध्ये असलेल्या सिया गोयलच्या वडिलांनी आपल्याला तिच्या आणि सह-आरोपी असणाऱ्या चेतन चौधरीच्या नात्यासंदर्भात काहीच माहिती नव्हती असा दावा केला आहे. केतनसोबत लग्न टाळून चेतनसोबत पुढील आयुष्य घालवण्याच्या उद्देशाने सियाने हत्या केल्याचा संशय आहे. जर आपल्याला सियाच्या नात्यासंदर्भात आधीच माहिती असतं तर आपण लग्नाबाबत पुनर्विचार केला असता असं प्रवीण गोयल म्हणाले आहेत. पुणे पोलिसांनी जवळपास 12 तास चौकशी केल्यानतंतर त्यांनी इंडिया टुडेशी संवाद साधताना हे विधान केलं. अशी शक्यता असल्याचं एक टक्काही त्यांच्या कधीच निदर्शनास आलं नव्हतं आणि त्यांनी हीच गोष्ट तपास अधिकाऱ्यांनाही सांगितली असल्याची माहिती दिली.
"माझ्याकडे या केससंदर्भात काहीच माहिती नाही. जर मला माहिती असतं तर मी नक्कीच काहीतरी केलं असतं. मी संबंधित व्यक्तीशी बोललो असतो आणि जर त्यात थोडंही सत्य असतं तर नात्याबद्दल नव्याने विचार केला असता. पण यापैकी एक टक्का गोष्टही माझ्या निदर्शनास आली नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
दोन्ही कुटुंबांतील सदस्यांमध्ये त्यांचा मुलगा आणि केतनची बहीण यांच्यात आणखी एका विवाहसंबंधाबाबत चर्चा झाल्याच्या शक्यतेचाही त्यांनी इन्कार केला. "नाही, अजिबात नाही. आमच्या कुटुंबात तसं काहीही नाही. अशी कोणतीही प्रथा किंवा परंपरा नाही," असं ते म्हणाले.
गोयल यांनी सांगितलं की, साखरपुड्यापूर्वी सिया आणि केतन यांच्या पत्रिका जुळवून पाहण्यात आली होती. त्यांनी दुजोरा दिला की सियाची जन्मपत्रिका केतनच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली होती आणि त्यांनी नंतर गुण जुळत असल्याचं कळवलं होतं. "त्यांनी सियाची जन्मपत्रिका मागितली होती, म्हणून मी ती दिली. नंतर त्यांनी मला कळवलं की 27-28 गुण जुळले आहेत आणि त्यांना हे लग्न मान्य आहे," असं ते म्हणाले.
विवाहाशी संबंधित कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्यांबाबतच्या आरोपांविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर जास्त भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. "मला सांगण्यात आलें की काही स्वाक्षऱ्या आढळून आल्या आहेत; त्यामुळे त्यांना तपास करू द्या आणि नक्की काय घडले आहे ते निश्चित करू द्या," असं ते म्हणाले.
सियाचा भाऊ साहिल याने वकील आशुतोष श्रीवास्तव याने धमकावल्याचा आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप केल्यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी त्यांच्याशी संबंध नसल्याचं म्हटलं. "मी त्याची कधीच नियुक्ती केली नाही. मी त्याच्याशी कधीही बोललो नाही किंवा मी त्याला कधीही भेटलो नाही. आम्ही त्याला कधीही नियुक्त केलं नाही," असं ते म्हणाले.
गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मुलीने काही कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली असली तरी, त्यांनी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने औपचारिकपणे वकील ठेवला नव्हता. "माझ्या मुलीने तिला सादर केलेल्या काही कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली असेल, परंतु त्यापलीकडे, आम्ही त्याला कधीही नियुक्त केलं नाही," असं ते म्हणाले.