/केतन तोतरा बोलायचा आणि विग घालायचा, सियाला पसंत नसल्यामुळे उचललं टोकाचं पाऊल; वडिलांकडून मोठा खुलासा

केतन अग्रवाल या 26 वर्षीय तरुणाला त्याच्या होणाऱ्या पत्नीने लोहगडावरुन ढकलल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पोलीस कोठडीत आहेत. पोलिस तपासात या दोघांकडून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सियाने या चौकशीत केतनवर देखील आरोप केले आहेत. यामध्ये सियाचं म्हणणं आहे की, केतनमध्ये दोन गोष्टींची कमतरता होती, जी तिला अजिबात आवडत नव्हती. त्यामुळे तिचा या लग्नाला विरोध होता.
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात नवा खुलासा समोर आला आहे.सियाने, "केतन तोतरा बोलत होता आणि डोक्यावर विग वापरत असल्याने तो मला आवडत नव्हता," अशी माहिती सिया गोयलने पोलिसांना दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. यावर केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी, "केतनला केसांचा पॅच होता, ही बाब आम्ही त्यांना सांगितली होती. लग्नाच्या आधीच सगळ्या गोष्टी सांगितल्याच त्यांनी सांगितलं.
सियाने पोलिस चौकशीत धक्कादायक आरोप केले आहेत. सियाच्या म्हणण्यांनुसार, केतनला चेतन आणि तिच्या नात्याबदद्ल माहित होतं. तिने त्याला लग्नास नकार देण्यास सांगितलं होतं. मात्र केतन लग्नाला विरोध करत नव्हता.चेतन आणि सियाच्या नात्यात केतन येत असल्याच तिने सांगितलं.
चौकशीदरम्यान सिया गोयल आणि चेतन चौधरी आता एकमेकांवर केतनच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप करत आहेत. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, दोघांवरही खून आणि गुन्हेगारी कटाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सुरुवातीला, त्यांनी पळून जाऊन लग्न करण्याची योजना आखली होती, परंतु नंतर आपल्या कुटुंबाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेच्या चिंतेमुळे सियाने आपला विचार बदलला.
पुण्यातील या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलीस पथकाशी संबंधित सूत्रांनी उघड केले आहे की, केतनची हत्या करण्यापूर्वी सियाने साखरपुडा मोडण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली होती. केतनला हे नाते सोडायला लावण्यासाठी सिया आणि चेतनने अनेक युक्त्यांचा विचार केला होता, परंतु कुटुंबाची प्रतिष्ठा आड आली.