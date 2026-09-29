केतन अग्रवालच्या पाठीवर ‘Siya’ नावाचा टॅटू; 103 दिवसानंतर सापडला सर्वात मोठा पुरावा

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत असतानाच, केतन आणि सियाच्या नात्याची एक खास आठवणही समोर आली आहे. सियाच्या वाढदिवसानिमित्त केतनने चक्क आपल्या पाठीवर सियाच्या नावाचा टॅटू काढून तिला सरप्राईज दिलं होतं. केतनच्या पाठीवर असलेला ‘Siya’ नावाचा हा टॅटू आता समोर आला आहे.
सियाचा वाढदिवस... आणि केतनने दिलेलं हे खास सरप्राईज...सियाचं नाव कायमस्वरूपी आपल्या पाठीवर कोरून केतनने तिच्याप्रती असलेलं प्रेम व्यक्त केलं होतं. पाठीवर मोठ्या अक्षरात ‘Siya’ असं लिहिलेला हा टॅटू केतनने सियाच्या वाढदिवसानिमित्त काढला होता. या टॅटूचा फोटो आता समोर आला असून, केतन-सियाच्या नात्यातील ही खास आठवण पुन्हा चर्चेत आली आहे.
केतनच्या बहिणीने व्हिडिओ कॉलद्वारे सियाला त्या टॅटूचा फोटो दाखवला होता. केतनची बहीण संजना अग्रवालने पोलिसांना ही माहिती दिली. पोलिसलांनी संजनाचा जबाब नोंदवला आहे. लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवालच्या मृत्यू प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात संजनाच्या जबाबाचाही समावेश करण्यात आला आहे. आरोपपत्रानुसार, केतनच्या मृत्यूनंतर संजनाने त्याचा मोबाईल फोन पाहिला होता.
केतनच्या पाठीवरील सिया नावाचा टॅटूबद्दल संजनाने सियाला माहिती देण्याचे ठरवले. 19 जून 2026 रोजी संध्याकाळी सिया तिच्या आई-वडिलांसोबत आणि इतर नातेवाईकांसोबत केतनच्या घरी गेली होती. संजनाला केतनच्या मोबाईल फोनवर सापडलेला फोटो सियाला दाखवायचा होता. पण तिला फोटो दाखवता आला नाही. यानंतर, सियाने घरी आल्यावर संध्याकाळी सुमारे ७:३० वाजता संजनाला व्हॉट्सॲप मेसेज केला. "केतनने माझ्यासाठी काय गिफ्ट आणले आहे? असा सियाचा मेसेज होता.
संजनाने तिला नंतर कॉल करते असा मेसेज पाठवला. यानंतर 10 वाजता संजनाने सियाला व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल केला आणि केतनच्या मोबाईल फोनवर सापडलेला एक फोटो तिला दाखवला, ज्यामध्ये केतनच्या पाठीवर 'सिया' नावाचा टॅटू दिसत होता. फोटो दाखवल्यानंतर संजनाने व्हिडिओ कॉल कट केला. यानंतर 20 जून 2026 रोजी दुपारी सुमारे 1:20 वाजता सियाने संजनाला मेसेज केला. केतनच्या प्रोफाइल पिक्चरमधून आमचा फोटो काढून टाक असे तिने सांगतल्याचे संजनाने पोलिसांना सांगितले.
18 जून रोजी लोहगडावरुन पाय घसरुन पडल्याने केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या प्रकरणी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन अग्रवाल याला अटक केली आहे. दोघांनी चेतनची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दाखल केलेल्या पाच हजाराहून अधिक पानांच्या आरोपपत्रात हत्येचा कट आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीबद्दल अनेक महत्त्वाचे तपशील उघड झाले आहेत. तपासानुसार, आरोपींनी इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि पॉडकास्टचा वापर करून हत्येला अपघात म्हणून भासवण्याचा प्रयत्न केला.
लोहगडावरील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. हत्या कट कधी आणि कसा रचला, याचा तपशील चार्जशीटमध्ये असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच साक्षीदारांना धमकावण्यात आल्याचाही आरोप करत ही केस फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.