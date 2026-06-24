Lohagad Murder case : तो वाढदिवसाची तयारी करत होता, तर ती खुनाचा कट रचत होती

निलेश खरमरे झी मिडिया पुणे : केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात आणखी एक भावनिक आणि धक्कादायक पैलू समोर आला आहे. होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्या वाढदिवसानिमित्त केतनने महाबळेश्वरमध्ये भव्य सेलिब्रेशनचे आयोजन केले होते. तब्बल 40 रूम असलेले आलिशान हॉटेल बुक करून दोन्ही कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराला निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, केतन वाढदिवसाच्या तयारीत गुंतलेला असताना सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी वाढदिवसाच्या एक दिवस आधीच केतनची हत्या केली. 31 मे रोजी बाली येथे होणारे प्री-वेडिंग शूट केतनचा पासपोर्ट हरवल्यामुळे रद्द झाले. त्यानंतर सियाचा वाढदिवस अविस्मरणीय करण्याचा निर्धार केतनने केला होता.
20 जून रोजी सियाचा वाढदिवस महाबळेश्वरमध्ये मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी महाबळेश्वरमधील एका आलिशान हॉटेलमधील तब्बल 70 रूम बुक करण्यात आल्या होत्या. 19 जून सगळे जाणारा होते.
या वाढदिवस सोहळ्यासाठी दोन्ही कुटुंबीयांसह नातेवाईक आणि मित्रपरिवारालाही निमंत्रित करण्यात आले होते. वाढदिवसानंतर लग्नाच्या तयारीलाही वेग देण्याचा कुटुंबाचा विचार होता. वाढदिवसानिमित्त दोन्ही कुटुंब एकत्र ही येणार होते
केतन स्वतः या कार्यक्रमाच्या नियोजनात सक्रिय होता. वाढदिवस संस्मरणीय व्हावा यासाठी विशेष कार्यक्रम, सजावट आणि पाहुण्यांच्या स्वागताची तयारीही सुरू होती. मात्र, तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार सियाला हा वाढदिवसाचा कार्यक्रम मान्य नव्हता. तिने 20 जूनच्या कार्यक्रमापूर्वीच 18 जून रोजी लोहगडावर जाण्याचा आग्रह धरला. सियाच्या आग्रहाखातर केतन तिच्यासोबत लोहगडावर गेला. मात्र, त्याच दिवशी त्याचा मृत्यू झाला.
एका बाजूला केतन होणाऱ्या पत्नीच्या वाढदिवसाची तयारी करत होता, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या हत्येचा कट रचला जात होता. त्यामुळे बाली ट्रिप रद्द होणे, वाढदिवसाचे नियोजन आणि लोहगडावरील घटना या सर्व घटनांची साखळी आता तपासाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. पोलिसांकडून या सर्व घटनांचा परस्परसंबंध तपासला जात असून डिजिटल पुरावे आणि आरोपींच्या जबाबांच्या आधारे पुढील चौकशी सुरू आहे.
होणाऱ्या पत्नीसाठी भव्य वाढदिवस साजरा करण्याची स्वप्ने पाहणारा केतन आणि त्याच काळात त्याच्या हत्येचा कथित कट... या प्रकरणातील प्रत्येक नव्या खुलाशामुळे केतन अग्रवाल हत्याकांड अधिकच धक्कादायक बनत आहे. आता तपासातून आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.