/फोन, पासपोर्ट आणि पॅंट..., केतन हत्याकांडात 3 महत्वाच्या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान!

केतन अगरवाल मृत्यू प्रकरणात दिवसेंदिवस नवनवीन माहिती समोर येतेय. सिया आणि चेतनकडे कसून चौकशी केली जातेय. सिया आणि चेतनला लोहगडावर नेऊन कशाप्रकारे केतनला ढकलून देण्यात आलं याचं सीन रिक्रिएशन करण्यात आलं. आता तपासात आणखी एक महत्वाची माहिती समोर आलीये. केतनला लोहगडावरून कसं ढकलायचं याचा सरावही सिया आणि चेतनं केला होता. पुण्याच्या लुल्लानगर परिसरातील टेकडीवर सिया आणि तिचा प्रियकर चेतनने केतनला ढकलण्याचा सराव केला होता. याच टेकडीवर पोलिसांनी सियाला घेऊन पंचनामा केलाय. दरम्यान पोलिसांनी सियाला घेऊन एकूण तीन ठिकाणी पंचनामा केलाय. सियाचं घर, ज्या कॅफेमध्ये सिया आणि चेतनने खुनाचा प्लान आखला तो कॅफे आणि आता ही टेकडी.पोलिसांनी अधिकाधिक माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.या सगळ्या तपासादरम्यान पोलिसांकडून केतनच्या मोबाईलची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे. केतनच्या मोबाईल फोनसदंर्भातही पोलिसांना काही संशय असल्याने तपास केला जाणार आहे.
- केतनला ढकलल्यानंतर त्याचा फोन सियाकडे
- सियानं फोनमधील डेटा डिलिट केल्याचा संशय
- केतनचं कुटुंब लोहगडावर आल्यावर सियाने मोबाईल कुटुंबीयांना दिला
- खाली पडण्यापूर्वी मोबाईल सियाकडे कसा?
- फोनमधील डिलिटेड डेटा, मॅसेजसंदर्भात तपास करणार
सध्या सिया आणि चेतनची स्वतंत्र चौकशी केली जातेय. या दोघांच्याही जबाबात विसंगती आढळल्याने आता त्यांची लाय डिटेक्टर चाचणी केली जाणार आहे. भौतिक आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपासाची साखळी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या तपासातून आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे समोर येतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणात पोलिसांसमोर अजूनही काही महत्त्वाचे प्रश्न कायम आहेत. मृताचा मोबाईल फोन, पासपोर्ट आणि काही वैयक्तिक वस्तूंबाबत नेमके काय झाले, याचा तपास सुरू आहे. तसेच घटनास्थळी उपलब्ध झालेल्या इतर पुराव्यांचीही तपासणी केली जात आहे. या सर्व बाबींची उकल झाल्यास संपूर्ण कट अधिक स्पष्ट होईल, असा तपास अधिकाऱ्यांचा विश्वास आहे. प्रत्येक पुरावा एकमेकांशी जोडून संपूर्ण घटनाक्रम सिद्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
केतनला ढकलल्यानंतर त्याचा फोन सियाकडे होता. केतनचे कुटुंबीय जेव्हा लोहगडावर आले तेव्हा सियाने केतनच फोन त्याच्या कुटुंबीयांना दिला. केतन गडावर खाली पडण्याआधी केतनचा फोन सियाकडे आला कसा असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झालाय. आणि यादरम्यान सियाने केतनच्या फोनमधून काही डेटा डिलीट केलाय का याचाही पोलिसांना संशय आहे. त्यामुळे केतनच्या फोनची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाणार आहे. त्या फॉरेन्सिक तपासणीमधून केतनच्या फोनमधून काही डेटा किंवा मेसेज डिलिट केलेत का तसंच सर्च हिस्ट्री या सगळ्याची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे फोनची फॉरेन्सिक तपासणी पोलिसांसाठी महत्वाचा पुरावाही ठरू शकतेय. त्यामुळे पोलीस लवकरात लवकर केतनच्या फोनची फॉरेन्सिक तपासणी करणार आहेत.
या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्यामुळे पोलिसांचा भर डिजिटल माहिती, फॉरेन्सिक अहवाल, सीसीटीव्ही, मोबाईल लोकेशन, कॉल रेकॉर्ड आणि आरोपींच्या जबाबांवर आहे. याशिवाय पॉलीग्राफ चाचणी आणि गेट अॅनालिसिस (चालण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण) यांसारख्या आधुनिक तपास तंत्रांचाही वापर करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे तपास केवळ कबुलीजबाबावर न राहता वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.