केतन मर्डर मिस्ट्री : प्रेम, हत्या आणि गद्दारी; सिया-चेतनचे आरोप प्रत्यारोप

पुणे केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासाला नवीन वळण मिळाले आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी हे आरोपी आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सियाने केतनला 400 फूट खोल दरीत ढकलले. दोन्ही संशयित आता पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित एकमेकांवर दोषारोप करून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आता या दोघांमध्येच वाद होत असल्याच दिसत आहे.
आपल्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेच्या भीतीमुळे सिया चेतनसोबत पळून गेली नाही. असं सियाने पोलिसांना चौकशी दरम्यान माहिती दिली आहे. तपासाशी संबंधित सूत्रांनुसार, आरोपी चेतन आणि सिया यांना सुरुवातीला पळून जाऊन लग्न करायचे होते, परंतु आपल्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेच्या भीतीमुळे सियाने माघार घेतली. लग्नसंबंध संपवण्याच्या इच्छेने, त्यांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यापूर्वी प्रत्येक संभाव्य मार्गाचा विचार केला.
चौकशीदरम्यान, चेतनने दावा केला की त्याचा एकमेव हेतू पळून जाण्याचा होता आणि सियानेच त्याला हत्येचा कट रचण्यास भाग पाडले होते. दुसरीकडे, सियाने सर्व दोष चेतनवर टाकला आहे. तिने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हा खून केवळ चेतनचीच कल्पना होती. तिने असेही सांगितले की, 14 जून रोजी केतनला मारण्याचा पहिला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर चेतन तिच्यासमोर रडला होता.
पोलीस सध्या या परस्परविरोधी विधानांची चौकशी करत आहेत. असे दिसते की, कटाचे आरोप टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी ही बचावाची रणनीती अवलंबली आहे. 29 जून रोजी त्यांची पोलीस कोठडी संपण्यापूर्वी, केतनला संपवण्यासाठी दोन्ही व्यक्ती समान प्रमाणात सामील होत्या आणि त्यांनी एकत्र काम केले हे सिद्ध करण्यासाठी अधिकारी पुरावे एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलिसांनी दोन्ही व्यक्तींची समोरासमोर चौकशी केली. यापूर्वी, पोलिसांनी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची समोरासमोर चौकशी केली होती. सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींची काल रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करण्यात आली.