/मध्य रेल्वेवरील महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गिकेचा विस्तार होणार, रोज पाच अतिरिक्त रेल्वे गाड्या धावणार, पनवेल-कर्जत...

पनवेल-कर्जत रेल्वे मार्गावरील चौक-कर्जतदरम्यानच्या 10.86 किलोमीटर एकेरीमार्गाचे दुपदरीकरण करण्यास भारतीय रेल्वेने मंजुरी दिली आहे. 497 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे मार्गाची क्षमता वाढणार असून, दोन्ही दिशांना दररोज पाच अतिरिक्त प्रवासी गाड्या चालविणे शक्य होणार आहे. तसेच वर्षाला 18.35 दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक हाताळता येणार असल्याने मालगाड्यांचा खोळंबाही कमी होईल. चौक-कर्जत हा पनवेल-कर्जत मार्गाचा महत्त्वाचा विभाग आहे.
सध्या या ठिकाणी एकेरी मार्ग असल्याने रेल्वे गाड्यांच्या वाहतुकीवर मर्यादा येतात. दुपदरीकरणानंतर दोन्ही दिशांना स्वतंत्र मार्ग उपलब्ध होऊन रेल्वे वाहतूक अधिक सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. क्षमता वाढविण्यासाठीच्या दुपदरीकरण, तिहेरीकरण, चौपदरीकरण, उड्डाणपूल आणि बायपासच्या कामांच्या अंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
दुपदरीकरणामुळे या मार्गावर वर्षाला अतिरिक्त 18.35 दशलक्ष टन मालवाहतूक हाताळता येणार आहे. सध्याच्या एकेरी मार्गामुळे मालगाड्यांना अनेकदा अन्य गाड्यांना मार्ग देण्यासाठी थांबावे लागते. दुपदरीकरणानंतर हा खोळंबा कमी होऊन मालवाहतूक अधिक सुरळीत करता येणार आहे.
चौक-कर्जत विभागाचे दुपदरीकरण झाल्यानंतर पनवेल-कर्जत मार्गाची एकूण वाहतूक क्षमता वाढणार आहे. प्रवासी आणि मालगाड्यांसाठी अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध झाल्याने या महत्त्वाच्या मार्गावरील रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी भारतीय रेल्वेने राज्यातील दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी 990 कोटी मंजुर केले आहेत. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या चौक–कर्जत 10.86 किमी मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी 497 कोटी, तर दक्षिण मध्य रेल्वेअंतर्गत मुकुटबन (आदिलाबाद)–गडचांदूर 38.21 किमी नव्या रेल्वे मार्गासाठी 493 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील मुकुटबन आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर या औद्योगिक व खनिज क्षेत्रांना जोडणाऱ्या 38.21 किमी नव्या रेल्वे मार्गासाठी 493 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या मार्गामुळे सिमेंट प्रकल्प, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या कोळसा खाणी आणि चुनखडीच्या खाणींना अधिक सक्षम रेल्वे जोडणी मिळणार आहे.
नव्या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर, वाहतूक वेळ आणि खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून वर्धा–माणिकगड विभागावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही दिशांना दररोज दोन-दोन मेमू गाड्या चालविण्याची तसेच सुमारे 6 दशलक्ष टन वार्षिक मालवाहतूक हाताळण्याची क्षमता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.