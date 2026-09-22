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मध्य रेल्वेवरील महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गिकेचा विस्तार होणार, रोज पाच अतिरिक्त रेल्वे गाड्या धावणार, पनवेल-कर्जत...

पनवेल–चौक–कर्जत मार्गावरील सध्या एकेरी असलेल्या चौक–कर्जत विभागाचे दुपदरीकरण झाल्यानंतर रेल्वे वाहतुकीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:33 PM IST
मध्य रेल्वेवरील महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गिकेचा विस्तार होणार, रोज पाच अतिरिक्त रेल्वे गाड्या धावणार, पनवेल-कर्जत...
Image Credit: Central Railway

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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