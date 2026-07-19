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मोठी बातमी! रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल, पोलिसांचे पथक शोधासाठी रवाना

पुण्यातील डायस प्लॉट परिसरात आर्थिक वादातून बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी व मुलाचाही उल्लेख आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:10 AM IST
मोठी बातमी! रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल, पोलिसांचे पथक शोधासाठी रवाना
Image Credit: Khalil Shaikh Death case Pune Police (फोटोः सोशल मीडिया)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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