मोठी बातमी! रवींद्र धंगेकर पत्नीसह नॉट रिचेबल, पोलिसांचे पथक शोधासाठी रवाना

पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांच्या आत्महत्याप्रकरणात माजी आमदार आणि शिंदे गटाचे नेते रवींद्र धंगेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी रवींद्र धंगेकर यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. धंगेकरांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. इतकंच नव्हे तर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर धंगेकर आणि त्यांची पत्नी नॉट रिचेबल आहेत.
पोलिसांनी खलील शेख आत्महत्याप्रकरणी धंगेकर पती-पत्नीसह दहाजणांवरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात अटकेची शक्यतादेखील बोलून दाखवली होती. रवींद्र धंगेकर आणि प्रतिभा धंगेकर हे सध्या अज्ञातस्थळी असून या दोघांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दुसरीकडे धंगेकरांच्या शोधासाठी पुणे पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत.
बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांनी व्हिडिओ करत गळफास घेत आत्महत्या केली. या व्हिडिओत त्यांनी माजी आमदार धंगेकर यांच्यासह अनेकांची नावे घेतल्याने खळबळ उडाली होती. स्वारगेट पोलीस ठाण्यात मादी आमदार धंगेकर यांच्यासह 14 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
दरम्यान, पुण्यातील बांधकाम कंत्राटदार खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात धंगेकर दाम्पत्याला विनाकारण अडकवलं जातंय, ते या प्रोजेक्टमधून वर्षभरापूर्वीच बाहेर पडलेत त्यामुळे कंञाटदाराच्या थकबाकीशी सुद्धा आमचा काहीच संबंध येत नाही, असं रवी धंगेकर यांचे वकिल अँड. विजय ठोंबरे यांनी म्हटलंय. येत्या सोमवारी आमच्या अशिलाच्या अटकपूर्व जामिनावर सुनावणी असून त्यावेळी आम्ही सर्व पुरावे कोर्टासमोर ठेऊ, असंही ठोंबरे यांनी म्हटलं आहे.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख आत्महत्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर सध्या संपर्काबाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानी कुलूप असून मोबाईल फोनही बंद लागत आहे. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी धंगेकर यांनी आपल्यावरील आरोप राजकीय प्रेरित असल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर रवींद्र धंगेकर तसेच त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न केला मात्र दोघांशीही संपर्क होऊ शकलेला नाही.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक खलील शेख यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, त्यांच्या पत्नी प्रतिभा धंगेकर, माजी नगरसेवक बाळा शेडगे, त्यांच्या पत्नी वर्षा शेडगे यांच्यासह 10 जणांविरुद्ध स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहे अटकेची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आत्महत्येपूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये शेख यांनी आर्थिक व्यवहारात फसवणूक झाल्याचा आरोप करत धंगेकर आणि शेडगे यांच्यासह काही जणांची नावे घेतली होती. पोलिसांनी शेख यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केले एकूण 14 जणांवर या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला.