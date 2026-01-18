English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पुण्यातून साताऱ्याला जाताना S आकाराचे वळण असलेला डेंजर घाट लागणार नाही! 45 मिनिटांचा धोकादायक प्रवास फक्त 10 मिनिटांत

पुण्यातून साताऱ्याला जाताना 'S' आकाराचे वळण असलेला डेंजर घाट लागणार नाही! 45 मिनिटांचा धोकादायक प्रवास फक्त 10 मिनिटांत

पुणे ते सातारा प्रवास आता अधिक सुरक्षित आणि जलद होणार आहे. पुण्यातून साताऱ्याला जाताना खंबाटकी घाट लागणार नाही. नवी बोगदा बांधण्यात आला आहे. यामुळे 45 मिनिटांचा धोकादायक प्रवास फक्त 10 मिनिटांत होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 18, 2026, 11:21 PM IST
पुण्यातून साताऱ्याला जाताना 'S' आकाराचे वळण असलेला डेंजर घाट लागणार नाही! 45 मिनिटांचा धोकादायक प्रवास फक्त 10 मिनिटांत

Khambatki Tunnel Pune Bengaluru Expressway :  पुण्यातून साताऱ्याला जाताना 'S' आकाराचे वळण असलेला डेंजर घाट लागणार नाही. पुण्यातून साताऱ्याला जाताना खंबाटकी घाटाशिवाय पर्याय नाही. याच खंबाटकी घाटात इंग्रजीतील 'S' आकाराचे धोकादायक वळण आहे.  या वळणावर प्रवास करताना अनेक प्रवाशांचा बळी गेला आहे. मात्र, पुण्याहून साताराला जाताना खंबाटकी घाट लागणार नाही. या घाटात नवा बोगदा बांधण्यात आला आहे. धोकादायक वळणाच्या घाट रस्त्याला पर्याय म्हणून नवे प्रत्येकी तीन पदरी दोन बोगदे बांधम्यात आले आहेत. या बोगद्यामुळे 45 मिनिटांचा धोकादायक प्रवास फक्त 10 मिनिटांत होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे बंगळूर महामार्गावरुन प्रवास करताना खंबाटकी घाट हा या प्रवासातील एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे. या मार्गावरील दळणवळण आणि वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढलत आहे. यामुळे येथे प्रवास करताना प्रवाशांना जीव मुठीत गेऊन प्रवास करावा लागतो.  यामुळेच खंबाटकी घाटातील प्रवास अधिक गतीमान आणि सुरक्षित होण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी या घाटवाटेचा मार्ग हा पुण्याहून साताऱ्याकडे जाण्यासाठी एकेरी करण्यात आला. तर साताऱ्याहून येण्यासाठी बोगदा तयार करत स्वतंत्र मार्ग तयार करण्यात आला. या स्वतंत्र व्यवस्थेमुळे गेली काही वर्षे वाहतूक सुरळीत आणि गतीमान राहिली. मात्र गेल्या काही वर्षांत या मार्गावरील वाहनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर हा एकेरी मार्ग आणि बोगदा मार्ग अपुरा पडू लागला. यामुळे नवीन बोगदा बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. 

सध्या पुण्याहून साताऱ्याकडे जाणारा मार्ग हा घाटवाटेचा आहे. हे आठ किमी अंतर पार करण्यास 35 ते 40 मिनिटांचा वेळ लागतो. अपघात झाल्यास किंवा एखादे वाहन नादुरुस्त झाल्यास वाहनांच्या गर्दीमुळे वाहतूक कोंडीमुळे घाटवाटेतील वाहतूक ठप्प होते.  पुण्याकडे येण्यासाठी जो बोगदा तयार केला आहे. त्यातून येण्यासाठी फक्त 15 मिनिटांचा वेळ लागतो. या मार्गावरील वाहनांची संख्या वाढल्याने येथे वाहतूक कोंडीसह अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळेच येथे नविन बोगदा तयार केला जात आहे.

खंबाटकीच्या नवीन बोगदयासाठी सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्यातील वेळे गावापासून वाण्याचीवाडी ते खंडाळा दरम्यान  6.3  किलोमीटर लांबीचा नवीन सहापदरी रस्ता बांधला जात आहे. यामध्ये दोन स्वतंत्र बोगदयांचे नियोजन आहे. हे दोन्ही बोगदे  16 मीटर रुंद व सुमारे 9.31 मीटर उंच असणार आहेत.  या बोगदयांमध्ये  तीन लेनचे रस्ते असणार आहेत. या बोगदयातून रस्त्याच्या दुतर्फा पादचारी मार्गही असणार आहे.  अत्याधुनिक सर्व यंत्रणांसह हा बोगदा तयार होत आहे. बोगदा रस्त्यावर आपत्तकालीन रस्ताही बनवला जात आहे. त्याचा उपयोग अपघात प्रसंगी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी होणार आहे. खंबाटकी घाटातील या नव्या बोगद्यामुळे पुण्याहून साताऱ्याला जाताना खंबाटकी घाट लागाणार नाही. 'S' आकाराचे वळण देखील लागणार नाही. यामुळे  या बोगद्यामुळे प्रवास सुपरफास्ट आणि जलद होणार आहे. 

सहा वर्षांपासून या बोगद्यांचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले असून ते 90 टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. आता साताऱ्याहून पुण्याकडे येण्यासाठीचा एक बोगदा शनिवारपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. बोगद्याच्या उताराला असलेल्या दरीपुलाचे काम बाकी असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर हलक्या वाहनांसाठी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे सुमारे 20 ते 25 मिनिटांचे अंतर वाचणार आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Khambatki Tunnel Pune Bengaluru Expressway Khambataki Ghat Bypass while going to Satara from Puneपुणे सातारा महामार्गखंबाटकी घाट

इतर बातम्या

विराट कोहलीची झुंजार खेळी व्यर्थ, न्यूझीलंडकडून पराभव, टीम...

स्पोर्ट्स