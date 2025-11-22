English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट; आता बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला नोटीस

Pune Land Deal Case:पुणे आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) या प्रकरणी महसूल विभागातील अधिकारी, शितल तेजवानी आणि मुंढवा जमिनीचे मूळ मालक यांची चौकशी करत आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 22, 2025, 11:13 AM IST
Pune Land Deal Case: झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील कोंढवा जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुंढव्यातील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात नेमलेल्या अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे समितीने भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) संस्थेलाही आपली बाजू मांडण्यासाठी पुढील आठवड्यात हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणात दस्त करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्रायजेस यांना मुद्रांक शुल्क भरण्याबाबत दिलेली वाढीव मुदत समोवारी संपुष्टात येत आहे.

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात खारगे समिती स्थापन केली आहे. या समितीने बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला नोटीस बजाविली आहे. 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'ला पुढील आठवड्यात हजर राहावे लागणार आहे. मुंढवा येथील चाळीस एकर जागा 1955 पासून शासनाच्या मालकीची आहे. ही जागा 1973 मध्ये राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारच्या 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'ला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे. त्यांच्या भाडेकराराची मुदत 2028 मध्ये संपते आहे.

याप्रकरणी शितल तेजवानी, पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खारगे समितीने यापूर्वीच या व्यवहारातील शितल तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांना समन्स बजावून सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. आता 'बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया'ला बाजू मांडण्याची नोटीस पाठवली आहे.

मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी अधिकाऱ्यांची चौकशी

मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखा आज महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करणार आहे. शितल तेजवानी आणि मुंढवा जमिनीचे मूळ मालकांची काल चौकशी केल्यानंतर आज महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. मुंढवा जमीन प्रकरणी संबंधात जो गुन्हा दाखल झाला आहे. यामध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. या संदर्भात महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. जे दस्त, सातबारे आणि इतर कागद पत्राबाबत व्यवहार झाला आहे. मुंढवा जमीन संदर्भातील यातील अनेक कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी यांनी बनवले आहेत. त्या संदर्भाने तपास होणार असून पुणे पोलीस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखा चौकशी करणार आहे.

FAQ

1 हा जमीन गैरव्यवहार कोणत्या ठिकाणी आणि कशाशी संबंधित आहे?

हा गैरव्यवहार पुण्यातील मुंढवा येथील शासकीय जमिनीशी संबंधित आहे.

2 या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोणती समिती स्थापन करण्यात आली आहे?

अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे (खारगे समिती).

3 विकास खारगे समितीने कोणत्या संस्थेला नोटीस बजावली आहे?

समितीने भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) या केंद्र सरकारच्या संस्थेला नोटीस बजावली आहे.

