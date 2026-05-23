/भीमाशंकर मंदिर नेमकं कोणत्या तालुक्यात? खेड-आंबेगाव आमनेसामने; मोहिते-पाटील आक्रमक; महाराष्ट्रात देवस्थानावरुन वाद

हेमंत चापुडे, पुणे
Controvesry over Bhimashankar Temple: प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग क्षेत्र असलेल्या भीमाशंकर मंदिराच्या भौगोलिक हद्दीवरून खेड आणि आंबेगाव तालुक्यांतील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. भीमाशंकर विकास आराखड्यावरून खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते-पाटील आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष सुरू झाला असून, या वादात आता खेडचे विद्यमान आमदार बाबाजी काळे यांनीही आपली भूमिका मांडली आहे.
भीमाशंकर विकास आराखड्याच्या ऑनलाइन बैठकीदरम्यान भीमाशंकर मंदिराच्या नावाशी 'आंबेगाव' हा उल्लेख जोडण्यासंदर्भात चर्चा झाली. खेडचे विद्यमान आमदार बाबाजी काळे यांनी या प्रस्तावाला संमती दिल्याचा आरोप करत माजी आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "भीमाशंकर मंदिर हे ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या खेड तालुक्यातच येते, त्यामुळे राजकीय स्वार्थासाठी आंबेगावचे नाव जोडू देणार नाही," अशी भूमिका खेड आळंदी विधानसभेचे राष्ट्रवादी कॉग्रेस अजित पवार पक्षाचे माजी आमदर दिलीप मोहिते-पाटलांनी घेतली आहे.
विकास आराखड्याच्या ऑनलाईन बैठकीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना आमदार बाबाजी काळे म्हणाले की, "भीमाशंकर मंदिर खेड तालुक्यातच येत असल्याच्या विधानाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. माझी सूचना फक्त एवढीच आहे की, जर त्याला 'खेड-आंबेगाव' असे संयुक्त नाव दिले जात असेल तर त्यात काही हरकत नसावी. परंतु, भीमाशंकरवाडी ही खेड तालुक्याचाच एक भाग आहे, हे नाकारता येणार नाही".
या प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त करत दिलीप मोहिते-पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले की, "भीमाशंकर देवस्थान हे पूर्णपणे खेड तालुक्याच्या हद्दीत असताना, जाणीवपूर्वक आंबेगावच्या नेत्यांकडून हे देवस्थान हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही खेड तालुक्याचा हक्क आणि अस्मिता कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही. आम्ही काय कोणाचे 'मेलेल्या आईचे दूध' प्यायलेलो नाही; हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू".
दिलीप मोहिते-पाटील यांच्या आक्रमक विधानावर पलटवार करताना माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी त्यांच्या भाषेवर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला. "भीमाशंकरला दर्शनासाठी देशभरातून भाविक येतात. अशा पवित्र स्थळाच्या बाबतीत नाहक वाद निर्माण करणे योग्य नाही. स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी काही लोकांना सतत आरोप करण्याची सवय लागली आहे. 'आईचे दूध प्यायले असाल तर...' अशी भाषा वापरणे हे राजकारण नसून गुंडगिरीची भाषा आहे. अशा वर्तनाने समाजात मान्यता मिळणार नाही आणि भागाचा विकासही होणार नाही", असं मत त्यांनी मांडलं आहे.
भीमाशंकर मंदिराच्या हद्दीचा वाद आता केवळ भौगोलिक राहिलेला नसून, त्याला दोन्ही तालुक्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मोहिते-पाटील यांनी थेट आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे आगामी काळात हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.