कोकणात भाजप-शिवसेना आमनेसामने, बड्या नेत्याच्या होम ग्राऊंडवर संघर्ष

 शिवसेना भाजप युती असताना आता भाजपनंही आपला उमेदवार रिंगणात उतरवल्यानं शिवसेना विरुद्ध भाजप असा सामना रंगणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 18, 2025, 08:33 PM IST
प्रणव पोळेकर झी 24 तास रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेड नगर परिषदेमध्ये शिवसेना आणि भाजप समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. महायुती जाहीर झाल्यावर भाजपच्या वाट्याला अवघ्या तीन जागा आल्या. नाराज झालेल्या भाजपनं शिवसेनेविरोधात नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार दिला. एवढंच नाही तर काही प्रभागात शिवसेनेच्या उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करत उमेदवार दिलेत. खेडमध्ये वैभव खेडेकर विरुद्ध योगेश कदम असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

रत्नागिरीच्या खेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिवसेना असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. खेड हे शिवसेना नेते रामदास कदम यांचं होमग्राऊंड आहे. तर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडं खेडच्या निवडणुकीची सूत्र आहेत. शिवेसेनेनं माधवी बुटाला यांचा उमेदवारी अर्ज भरलेला असताना मनसेतून भाजपमध्ये गेलेल्या वैभव खेडेकर यांच्या पत्नी वैभवी खेडेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. शिवसेना भाजप युती असताना आता भाजपनंही आपला उमेदवार रिंगणात उतरवल्यानं शिवसेना विरुद्ध भाजप असा सामना रंगणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.

वैभव खेडेकर यांना मस्त्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं पाठबळ आहे हे जगजाहीर आहे. भाजप नेत्यांच्या पाठबळावरच भाजपमध्ये प्रवेश करुन महिना पण न झालेल्या वैभव खेडेकरांनी मित्रपक्षाविरोधातच उमेदवार दिलाय. उमेदवार देताना त्यांनी भाजपवर जागावाटपात अन्याय झाल्याचा आरोप केला आहे.

खरं तर निवडणूक जाहीर झाल्यापासून महायुतीत काही अलबेल नाही हे दिसत होते. महायुतीच्या उमेदवार म्हणून बुटाला जेव्हा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी गेल्या होत्या तेव्हा मित्रपक्ष म्हणून भाजपचे वैभव खेडेकर आणि इतर पदाधिकारी गैरहजर होते. तेव्हाच उपस्थितांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. खेड नगर परिषदेमध्ये झालेल्या जागा वाटपाच्या निर्णयावरून नाराज असलेले भाजपचे माजी आमदार जिल्हाध्यक्ष यांच्यासह इतरही पदाधिकाऱ्यांनी मिळून थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं...भाजपची ही रणनिती पाहून धक्का बसलेल्या शिवसेना नेते योगेश कदम यांनीही कोणी अंगावर आल्यास शिंगावर घेऊ अशी भाषा केली.

 रामदास कदम यांनी यापूर्वीच रवींद्र चव्हाणांवर टीका करवून पुढच्या काळात खेडमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना राजकारण होणार याचे संकेत दिले होते. निवडणुकीत आता भाजप-शिवसेना एकमेकांसमोर उभं ठाकल्यानं कणकवलीतला महाभारताचा दुसरा अंक खेडमध्ये होणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे. 

