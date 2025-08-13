English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतात किडनी ट्रांसप्लांटचा किती खर्च येतो? मूत्रपिंडदाता किती काळ जगू शकतो, सर्वकाही जाणून घ्या!

Kidney Transplant:  भारतात किडनी प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया आणि नियम राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 13, 2025, 10:55 PM IST
किडनी ट्रान्सप्लांट

kidney transplant: भारतात किडनी प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया आणि नियम राज्यानुसार वेगवेगळे आहेत. दर दहा लाख लोकसंख्येमागे 151 ते 232 लोकांना किडनी प्रत्यारोपणाची गरज असते. किडनी प्रत्यारोपणात जिवंत व्यक्तीकडून किंवा मृत्यूनंतर अवयवदानातून किडनी मिळते. किडनी दाता आणि स्वीकारणाऱ्या व्यक्ती दोघांनाही विशेष काळजी घ्यावी लागते. किडनी प्रत्यारोपणाचा खर्च 5 लाखांपासून सुरू होऊन 20-25 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो. यात रुग्णालय, डॉक्टर, रुग्णाची स्थिती आणि दात्याची प्रकृती यावर खर्च अवलंबून असतो. शारदा हॉस्पिटलच्या अंतर्गत औषध विभागाचे प्राध्यापक डॉ. भुमेश त्यागी यांच्याकडून किडनी प्रत्यारोपणाबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

किडनी प्रत्यारोपणाचा खर्च किती?

भारतात किडनी प्रत्यारोपणाचा खर्च 5 लाखांपासून 15-20 लाखांपर्यंत असू शकतो, काही प्रकरणांमध्ये यापेक्षा जास्तही असू शकतो. यात शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात राहणे, इम्यूनोसप्रेशन, डॉक्टरांची फी, भूल, प्रयोगशाळा चाचण्या, औषधे आणि पाठपुरावा भेटींचा समावेश होतो. खर्च रुग्णाची स्थिती, दात्याची प्रकृती, प्रत्यारोपणाचा प्रकार, शहर, रुग्णालय आणि घेतल्या जाणाऱ्या सुविधांवर अवलंबून असतो.

किडनी प्रत्यारोपण म्हणजे काय?

किडनी प्रत्यारोपण ही एक शस्त्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये जिवंत किंवा मृत व्यक्तीची किडनी गरजू व्यक्तीच्या शरीरात प्रत्यारोपित केली जाते. ज्या लोकांची किडनी खराब झाली आहे आणि कार्य करत नाही, त्यांना प्रत्यारोपणाची गरज असते. डायलिसिसच्या तुलनेत प्रत्यारोपण अधिक फायदेशीर मानले जाते. डायलिसिसमध्ये कृत्रिमरित्या रक्त गाळले जाते, तर प्रत्यारोपणानंतर किडनी स्वतः हे कार्य करते. यामुळे रुग्णाचे जीवनमान सुधारते, दीर्घायुष्य मिळते आणि आहारावरील निर्बंध कमी होतात.

किडनी दात्याचे आयुष्य किती?

किडनी दान केल्यानंतर दाता सामान्य जीवन जगू शकतो. याचा त्याच्या प्रकृतीवर विशेष परिणाम होत नाही. शस्त्रक्रियेनंतर 2-3 दिवसांत दात्याला डिस्चार्ज मिळतो आणि साधारण आठवडाभर काळजी घ्यावी लागते. काही दिवसांतच उरलेली एक किडनी दोन्ही किडनीचे कार्य करू लागते. संशोधनानुसार, किडनी दान केल्याने दात्याचे आयुष्य कमी होत नाही किंवा भविष्यात किडनी निकामी होण्याचा धोका वाढत नाही. जर किडनी निकामी झाली, तर जिवंत दात्याला किडनी प्रत्यारोपणासाठी प्राधान्य मिळते.निष्कर्ष
किडनी प्रत्यारोपणामुळे रुग्णांचे जीवनमान सुधारते आणि दात्याचे आयुष्यही सुरक्षित राहते. खर्च आणि प्रक्रियेबाबत योग्य माहिती घेऊन, रुग्ण आणि दाता दोघांनीही डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. भारतात अवयवदानाबाबत जागरूकता वाढवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अधिक लोकांना जीवनदान मिळू शकेल.

FAQ 

प्रश्न: भारतात किडनी प्रत्यारोपणाचा खर्च किती आहे?

उत्तर: भारतात किडनी प्रत्यारोपणाचा खर्च 5 लाखांपासून 15-20 लाखांपर्यंत असू शकतो, काही प्रकरणांमध्ये यापेक्षा जास्तही. यात शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात राहणे, डॉक्टरांची फी, चाचण्या, औषधे आणि पाठपुरावा भेटींचा समावेश होतो. खर्च रुग्णाची स्थिती, दात्याची प्रकृती, शहर आणि रुग्णालयाच्या सुविधांवर अवलंबून असतो.

प्रश्न: किडनी प्रत्यारोपण म्हणजे काय आणि त्याचे फायदे काय आहेत?

उत्तर: किडनी प्रत्यारोपण ही शस्त्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये जिवंत किंवा मृत व्यक्तीची किडनी गरजू व्यक्तीच्या शरीरात प्रत्यारोपित केली जाते. डायलिसिसच्या तुलनेत हे अधिक फायदेशीर आहे, कारण प्रत्यारोपणानंतर किडनी स्वतः रक्त गाळण्याचे काम करते. यामुळे रुग्णाचे जीवनमान सुधारते, दीर्घायुष्य मिळते आणि आहारावरील निर्बंध कमी होतात.

प्रश्न: किडनी दान केल्यानंतर दात्याचे आयुष्य आणि प्रकृतीवर काय परिणाम होतो?

 उत्तर: किडनी दान केल्यानंतर दाता सामान्य जीवन जगू शकतो. शस्त्रक्रियेनंतर 2-3 दिवसांत डिस्चार्ज मिळतो आणि आठवडाभर काळजी घ्यावी लागते. उरलेली एक किडनी दोन्ही किडनीचे कार्य करते. संशोधनानुसार, दानामुळे आयुष्य कमी होत नाही किंवा किडनी निकामी होण्याचा धोका वाढत नाही. किडनी निकामी झाल्यास दात्याला प्रत्यारोपणासाठी प्राधान्य मिळते.

