/अजित पवार, चाकणकरांसंदर्भात NCP नगरसेवकाचं अत्यंत आक्षेपार्ह विधान! ऑडिओ Viral; पक्षातून हकालपट्टीनंतर आता..

Kishor Masal Audio Clip About Ajit Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तसेच राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांबद्दल त्यांच्याच पक्षातील एका नेत्याने वादग्रस्त विधान केलं असून या प्रकरणामध्ये पक्षाने कठोर कारवाई करत त्यांचं पक्षातून निलंबन केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) बारामती येथील नगरसेवक किशोर मासाळ यांनी एका व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये स्वर्गीय नेते अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल अत्यंत वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह विधान केले होते. ही क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचं निलंबन करण्यात आलं. मात्र यानंतर अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात झाला तिथं जाऊन आत्मक्लेष करण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती. ही परवानगीही नाकराण्यात आली आहे.
किशोर मासाळ यांनी अजितदादा यांच्या निधनानंतर केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे बारामतीसह संपूर्ण राज्यातील अजित पवारांच्या समर्थकांनी संताप व्यक्त केला. आपल्याविरोधातील वाढता रोष पाहून किशोर मासाळ यांनी सोशल मीडिया वरून माफीनामा मागून एक पत्रकार परिषद घेतली होती. याच पत्रकार परिषदेत अजितदादांचं निधन झालेल्या ठिकाणी मी एक दिवसाचं अन्नत्याग करून आत्मक्लेष करणार आहे अशी माहिती पत्रकार दिली होती. मात्र सुरक्षितेच्या कारणावरून किशोर मासाळ यांना बारामती तालुका पोलिसांनी अपघात घटनास्थळी जाण्यास मनाई केली आहे. यामुळे किशोर मासाळ यांनी त्यांचे एका दिवसाचे अन्नत्याग आणि आत्मक्लेष हे त्यांच्या घराहत्या घरातूनच करणार आहेत.
एका महिला पदाधिकाऱ्याशी बोलताना किशोर मासाळ यांनी अजित पवारांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांच्या निधनाने आपल्याला फरक पडत नसल्याचं म्हटल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच रुपाली चाकणरांसंदर्भात वादग्रस्त विधान केलं. हे संभाषण व्हायरल झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. (झी 24 तास या ऑडिओची पुष्टी करत नाही.) या आक्षेपार्ह विधानाची गंभीर दखल घेत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी किशोर मासाळ यांची पक्षातून हकालपट्टी केली.
हा वाद वाढल्यानंतर मासाळ यांनी एक व्हिडीओ शेअर करून दिलगिरी व्यक्त केली आणि नजरचुकीने अपशब्द वापरल्याचे म्हटले होते。 मात्र, त्यानंतर पत्रकार परिषद घेत त्यांनी या प्रकरणामागे आमदार रोहित पवार असल्याचा गंभीर आरोप केला आणि हा सगळा 'रोहित पवारांचाच गेम' असल्याचे सांगितले. अजित पवारांच्या मतदारसंघातील नगरसेवकानेच असं विधान केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून आता मासाळ यांच्या संदर्भात पक्ष पुढे काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.