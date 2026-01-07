प्रचार सुरु असतानाच शिवसेना उमेदवाराच्या पोटात चाकू खुपसला आणि... महाराष्ट्राच्या राजकारणात UP, बिहार सारख्या डेंजर घटना

BMC Election 2026: महाराष्ट्राचे राजकारण धक्कादायक वळणावर पोहचले आहे. महाराष्ट्रात UP, बिहारपेक्षा डेंजर घटना घडत असल्याचे दिसत आहे. नेते कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असताना आता शिवसेनेच्या उमेदवारावर चाकू हल्ला झाला आहे. प्रचार सुरु असतानाच शिवसेना उमेदवाराच्या पोटात चाकू खुपसला. मुंबईत ही धक्कादायक घटना घडली आहे.
वांद्रे परिसरात प्रचार सुरु असतानाच शिवसेना उमेदवारावर चाकू हल्ला झाला आहे. मुंबईतील प्रभाग क्रमांक 92 मधील शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार हाजी सालिन कुरेशी यांच्यावर चाकू हल्ला झाला आहे.
बांद्रा इथल्या ज्ञानेश्वर नगर इथे झाला हल्ला. हाजी सालिन कुरेशी प्रभागात प्रचार करत असतानाच अज्ञात इसमांनी त्यांच्या पोटात चाकू मारल्याची प्राथमिक माहीती समोर आली आहे. हल्ल्यात हाजी सालिन कुरेशी रक्तबंबाळ झाले. हाजी सालिम कुरेशी यांच्यावर महात्मा गांधी रुग्णालयात ऊपचार सुरू आहेत.
नवनिर्वाचित नगरसेविकेच्या पतीच्या हत्येनं खोपोली शहर हादरलं. निवडणुकांमधल्या राजकीय खेळानं एकाच बळी गेल्यानं पुन्हा एकदा राजकारण बदनाम झालंय. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून खोपोली नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखेंचा निर्घृण खून करून मृतदेह रस्त्यात फेकून देण्यात आला. याप्रकरणात दहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मुख्य आरोपींमध्ये राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांची नाव आहेत
राजकीय वादातून मनसे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या करण्यात आली. सोलापुरात मनसे नेते, पदाधिका-यांनी सरवदे कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांचं सांत्वन केले. सात्वंनावेळी अमित ठाकरे भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं. अशा निवडणुका असतील तर नको आम्हाला निवडणुका...आम्ही सगळे फॉर्म परत घेतो तुम्ही निवडणुका जिंका, म्हणत अमित ठाकरेंनी खंत व्यक्त केलीये
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांची हत्या झालीय. हिदायत पटेल यांच्यावर काल अकोल्यात जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.