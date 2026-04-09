खरातच्या भोंदूपणाचा पर्दाफाश, केवळ 4 मंत्रच तोंडपाठ; पाहा ब्राम्हणांच्या मदतीने भाविकांना कसा घातला गंडा?

Ashok Kharat Case Update: नाशिकच्या आयटी कंपनीतील छळ आणि धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अशोक खरात याच्या भोंदूपणाचे एकामागून एक धक्कादायक पुरावे SIT च्या हाती लागत आहेत. स्वतःला मोठा आध्यात्मिक गुरु भासवणाऱ्या खरातला केवळ ४ मंत्र बोलता येतात, अशी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. वेदशास्त्रातील पूजेच्या नावाखाली खरातने सर्वसामान्यांना कसे गंडवले आणि स्वतःला 'विद्वान' सिद्ध करण्यासाठी पुरोहितांचा कसा वापर केला.
गायत्री मंत्र, गणेशस्तवन, गणेश आरती आणि देवीचा मंत्र अशोक खरातच्या भोंदूगिरीच्या साम्राज्य या तोंडपाठ मंत्रांच्या आधारे निर्माण झालं. वेदांचं कुठलंही ज्ञान नसताना केवळ शब्दांच्या जाळ्यात अडकवून लोकांना लुटणारा भोंदू अशोक खरात आता पुरता उघडा पडलाय. SIT ने जेव्हा खरातची चौकशी केली, तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आलं. ज्या खरातच्या शब्दाखातर लोकांनी लाखो रुपये पूजेवर खर्च केले, त्या खरातला केवळ ४ मंत्रच तोंडपाठ आहेत. लोकांवर छाप पाडण्यासाठी तो या मंत्रांचा वापर करायचा आणि स्वतःला महाज्ञानी भासवायचा. गायत्री मंत्र आणि ओशनोलॉजी, कामाख्या तंत्र, वशीकरण मंत्र अशी नावे घेऊन तो प्रभावित करायचा. पण, मंत्र किंवा तंत्रांचे कुठलंही गुरूकुल शिक्षण वा कुठलीही साधनाच खरातकडे नाही.
भाविकांना गंडवण्याचं खरातचं प्लानिंग ठरलेलं होतं. मोठमोठ्या पूजा करण्यासाठी तो नाशिकमधील पुरोहितांना बोलवायचा. यजमानाला वाटायचं की खरातच ही पूजा करून घेतोय. पूजेसाठी भक्तांकडून लाखो रुपये उकळायचे आणि प्रत्यक्ष पूजा करणाऱ्या पुरोहितांना मात्र केवळ काही हजारात बोळवण करायची, ही त्याची कार्यपद्धती होती. इतकंच नाही, तर अनेकदा पूजा करून घेतल्यावर तो पूजा करणाऱ्या ब्राह्मणांना त्यांचे ठरलेले पैसेही देत नव्हता. पूजापाठात ढ असलेल्या खराची भाविकांना लुटण्याचा ही खेळी ऐकून पोलीसही चक्रावले आहे.
वेदशास्त्रातील गुंतागुंतीच्या पूजांना स्वतःच्या मनाने वेगवेगळी नावे देऊन खरातने लोकांच्या श्रद्धेशी खेळ मांडला होता. 'कट प्रॅक्टिस'चा हा नवा प्रकार पाहून पोलीसही चकित झाले आहेत. ब्राह्मणांना वापरून स्वतःची प्रतिष्ठा वाढवणारा हा भोंदू आता पूर्णपणे पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला आहे. आस्तिक असलेल्या सर्वसामान्य माणसाला तोंडपाठ असणारे गायत्री मंत्र, गणेशस्तवन, गणेश आरती आणि देवीचा मंत्र अशा केवळ ४ मंत्रांच्या जीवावर खरातचं लाखो रुपयांचं साम्राज्य उभं केलं. पण, आता हा भोंदू पूर्णपणे कायद्याच्या कचाट्यात सापडलाय. श्रद्धेच्या नावाखाली चालणाऱ्या या लुटीचा अंत आता जवळ आलाय. पण, खरातच्या या कृष्णकृत्यांचे अजून किती बळी समोर येतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार.