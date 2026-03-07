English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संघर्षातून राज्यसभेपर्यंतचा प्रवास; ज्योती वाघमारेंची संपत्ती किती, पाहिलं का?

Dr. Jyoti Waghmare: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत राज्यसभा उमेदवार म्हणून डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या नावाची घोषणा केली होती. तेव्हापासून राजकीय वर्तूळात या नावाची चर्चा आहे. जाणून घ्या नवनिर्वाचीत खासदारांची संपत्ति...    

प्रिती वेद | Updated: Mar 7, 2026, 02:38 PM IST
संघर्षातून राज्यसभेपर्यंतचा प्रवास; ज्योती वाघमारेंची संपत्ती किती, पाहिलं का?
(photo Credit- Social Media)

Dr. Jyoti Waghmare: महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीचे चित्र आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. विविध पक्षांनी आपापले उमेदवार जाहीर केल्यानंतर शिवसेनेकडून कोणाला संधी मिळणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अखेर उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी सर्व चर्चांना पूर्णविराम देत डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या नावाची घोषणा केली. या निर्णयानंतर राजकीय क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक मोठी नावे चर्चेत असताना अचानक समोर आलेल्या या नावामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. आता नव्या राज्यसभा सदस्य म्हणून डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या राजकीय प्रवासासोबतच त्यांच्या संपत्तीबाबतही उत्सुकता व्यक्त होत आहे.

राज्यसभेसाठी अनपेक्षित नाव पुढे

राज्यसभेची निवडणूक यंदा बिनविरोध होण्याची शक्यता स्पष्ट झाली आहे. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीने आधीच आपले उमेदवार जाहीर केले होते. मात्र शिवसेनेच्या गोटात उमेदवारीबाबत शेवटपर्यंत उत्सुकता कायम होती.

याच पार्श्वभूमीवर Eknath Shinde यांनी डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या नावाची घोषणा करत राजकीय चर्चांना पूर्णविराम दिला. अनेक चर्चेत असलेल्या नेत्यांना मागे टाकत एका उच्चशिक्षित महिला कार्यकर्त्याला दिलेली ही संधी शिवसेनेच्या राजकीय रणनीतीचा भाग मानली जात आहे.

कोण आहेत डॉ. ज्योती वाघमारे?

डॉ. ज्योती वाघमारे या मूळच्या Solapur जिल्ह्यातील आहेत. त्या गेल्या 15 वर्षांपासून सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात सक्रियपणे काम करत आहेत. समाजातील वंचित घटकांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या म्हणून त्यांची ओळख तयार झाली आहे.

एप्रिल 2023 मध्ये त्यांनी Shiv Sena मध्ये प्रवेश केला. सध्या त्या पक्षाच्या राज्य प्रवक्त्या तसेच Dharashiv जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. पक्षातील सक्रिय कामगिरीमुळे त्यांना ही मोठी संधी मिळाल्याचे मानले जात आहे.

संघर्षातून घडलेले आयुष्य

डॉ. ज्योती वाघमारे यांचे बालपण संघर्षमय वातावरणात गेले. त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे हे दलित पँथर चळवळीतील कार्यकर्ते होते. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये वेटर तसेच बांधकाम मजूर म्हणूनही काम केले होते.

सामाजिक कार्यामुळे स्थानिक जनतेने नागनाथ वाघमारे यांना नगरसेवक म्हणून निवडून दिले होते. वडिलांचा हा सामाजिक वारसा पुढे नेत ज्योती वाघमारे यांनी मानवी हक्क अभियान आणि आंबेडकरी चळवळीच्या माध्यमातून समाजकार्यात पाऊल ठेवले.

हे नक्की वाचा: आजोबांपेक्षा नातू श्रीमंत! पार्थ पवारांची संपत्ती शरद पवारांपेक्षा जास्त, आकडा पाहा?

शिक्षण आणि संपत्तीची माहिती

शैक्षणिक क्षेत्रातही त्या अत्यंत उजव्या ठरल्या आहेत. त्यांनी इंग्रजी साहित्यात पीएचडी पदवी प्राप्त केली आहे. दहावीच्या परीक्षेत त्यांना 84% गुण मिळाले होते, तर बारावीत त्या Pune विभागातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम आल्या होत्या.

त्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलगू आणि कन्नड अशा 5 भाषांवर प्रभुत्व आहे. उपलब्ध माहितीनुसार त्यांच्या नावावर एकूण सुमारे 41 लाख रुपयांची मालमत्ता आहे. सामाजिक कार्यातून राजकारणात आलेल्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या राज्यसभेतील भूमिकेकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

