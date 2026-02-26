दक्षिण मुंबई ते अलिबाग व्हाया खाडी पूल! कोकणवासीयांचा प्रवास होणार सुखकर वेळ अन् अंतरही कमी

Mumbai Konkan Bridge Project : कोकणातील खाडी पूल प्रकल्पांची विशेषतः रेवस-करंजा आणि कोस्टल हायवेवरील 7 मुख्य पूल माहिती आणि त्यांचे फायदे समजून घेणार आहे. यामुळे कोकणपर्यंतचा प्रवास चांगला होणार आहे. प्रमुख प्रकल्प असलेला रेवस-करंजा पूल फायदेशीर ठरणार आहे. रेवस-करंजा खाडी पूल हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील उरण (करंजा) आणि अलिबाग (रेवस) यांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. धर्मतर खाडीवर सुमारे 2.04 किमी लांबीचा मुख्य पूल आणि एकूण 10.65 किमीचा रस्ता मार्ग हा आहे. या प्रकल्पासाठी 3000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाचे सुमारे 25% काम पूर्ण झाले असून, मार्च 2028 पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सागरी महामार्गावरील 7 पूल: रेवस ते रेडी या 498 किमीच्या सागरी महामार्गावर रेवस-करंजासह एकूण ७ मोठे खाडी पूल उभारले जात आहेत. आगरदांडा ते दिघी: हा पूल अलिबाग आणि श्रीवर्धन तालुक्यांना जवळ आणेल. तिसरा वाशी खाडी पूल: यामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-कोकण मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.