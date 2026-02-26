English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

दक्षिण मुंबई ते अलिबाग व्हाया खाडी पूल! कोकणवासीयांचा प्रवास होणार सुखकर वेळ अन् अंतरही कमी

Revas-Karanja Creek Bridge : कोकणातील प्रवास आता आणखीनच सुखकर होणार आहे.  रेवस-करंजा खाडी प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत याचं काम पूर्ण होणार आहे. मुंबई-कोकण कनेक्टिव्हिटिला आणखी प्रोत्साहन मिळणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 26, 2026, 11:47 AM IST
दक्षिण मुंबई ते अलिबाग व्हाया खाडी पूल! कोकणवासीयांचा प्रवास होणार सुखकर वेळ अन् अंतरही कमी

Mumbai Konkan Bridge Project : कोकणातील खाडी पूल प्रकल्पांची विशेषतः रेवस-करंजा आणि कोस्टल हायवेवरील 7 मुख्य पूल माहिती आणि त्यांचे फायदे समजून घेणार आहे. यामुळे कोकणपर्यंतचा प्रवास चांगला होणार आहे. प्रमुख प्रकल्प असलेला रेवस-करंजा पूल फायदेशीर ठरणार आहे.  रेवस-करंजा खाडी पूल हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील उरण (करंजा) आणि अलिबाग (रेवस) यांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. धर्मतर खाडीवर सुमारे 2.04 किमी लांबीचा मुख्य पूल आणि एकूण 10.65 किमीचा रस्ता मार्ग हा आहे. या प्रकल्पासाठी 3000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाचे सुमारे 25% काम पूर्ण झाले असून, मार्च 2028 पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट आहे. 

 कोकणाला होणारे फायदे

  • वेळेची मोठी बचत होणार आहे. मुंबई (दक्षिण मुंबई) ते अलिबाग हे 2.5 तासांचे अंतर केवळ 1 तास 15 मिनिटांवर येईल.
  • कोकणवासीयांचे प्रवासाचे अंतर कमी होणे. जेएनपीटी (JNPT) ते अलिबाग हे 55 किमीचे अंतर कमी होऊन ३० किमीवर येईल. पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. रेवस-रेडी सागरी महामार्गावरील पुलांमुळे पर्यटकांना कोकणातील नयनरम्य किनारपट्टीवर प्रवास करणे सोपे होईल, ज्यामुळे स्थानिक पर्यटनात वाढ होईल.
  • विमानतळाशी कनेक्टिव्हिटी वाढणार. या पुलामुळे कोकणातील लोकांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जेएनपीटी बंदरापर्यंत थेट आणि जलद प्रवेश मिळेल.
  • बारामाही प्रवास होणार सुखकर.  पावसाळ्यात खाडीतील बोट सेवा बंद असते, तेव्हा या पुलामुळे प्रवाशांना कोणताही अडथळा न येता प्रवास करता येईल.
  • आर्थिक विकास: वाहतूक सुलभ झाल्यामुळे कृषी उत्पादने (उदा. हापूस आंबा, मासे) बाजारपेठेत लवकर पोहोचतील आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही चालना मिळेल. 

 इतर महत्त्वाचे प्रकल्प

सागरी महामार्गावरील 7 पूल: रेवस ते रेडी या 498 किमीच्या सागरी महामार्गावर रेवस-करंजासह एकूण ७ मोठे खाडी पूल उभारले जात आहेत. आगरदांडा ते दिघी: हा पूल अलिबाग आणि श्रीवर्धन तालुक्यांना जवळ आणेल. तिसरा वाशी खाडी पूल: यामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-कोकण मार्गावरील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
maharashtraMumbaiRaigadkaranjaBridge

इतर बातम्या

अवकाळीचा मराठवाड्याला दणका; हाता-तोंडाशी आलेली पिकं क्षणात...

महाराष्ट्र बातम्या