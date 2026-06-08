कोकणात राजकीय खळबळ! मुलगा आमदार होताच तटकरेंनी... गोगावलेंच्या हाती भोपळाच?

Kokan Politics: विधान परिषद निवडणुकीमध्ये रायगडची जागा कोण लढवणार यावरुन अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेने आमने-सामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेऊन राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंनी ही जागा मुलगा अनिकेतसाठी निश्चित करुन घेतली. महायुतीमधील सर्वच घटक पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने आणि ऐनवेळी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार बाळा मानेंनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने अनिकेत तटकरे या मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून आले.
दरम्यान, तटकरे आणि शिंदेंमध्ये झालेल्या वाटाघाटीमध्ये आमदारकीच्या जागेच्या मोबदल्यात पालकमंत्रीपद शिवसेनेसाठी सोडलं जाईल अशी चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. रायगडच्या पालकमंत्रीपदासाठी शिंदे सेनेचे भरत गोगावले आणि सुनील तटकरेंची कन्या अदिती तटकरेंमध्ये चढाओढ सुरु आहे. त्यामुळे आता आमदारकीची जागा राष्ट्रवादीला सोडल्याने पालमंत्रीपदी भरत गोगावलेच विराजमान होतील असं वाटत असतानाच सुनील तटकरेंनी रविवारी केलेल्या एका विधानामुळे पुन्हा नवीन चर्चांना तोंड फुटलं आहे. तसेच या विधानामुळे गोगावलेंची अवस्था 'तेल गेलं तूप गेली, हाती आलं धोपाटणं' अशी झाल्याची चर्चा आहे.
रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा वाद महायुतीत गेल्या 18 महिन्यांपासून चालू आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वाटाघाटीदरम्यान हा वाद सुटल्याचं वाटत असतानाच सुनील तटकरेंनी एक सूचक विधान केलं आहे. विधान परीषदेची कोकणची जागा अनिकेत तटकरे यांना सोडल्याच्या बदल्यात भरत गोगावले यांना रायगडचे पालकमंत्रीपद दिलं जाईल अशी चर्चा असतानाच राष्ट्रवादी सुनील तटकरे यांच्या वक्तव्याने संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना, 'रायगडचे पालकमंत्रीपद भरत गोगावले यांना देणार का?' या प्रश्नावर बोलताना, "याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करू. तसेच महायुती म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढू," असं विधान सुनील तटकरे यांनी केलं आहे. त्यामुळे भरत गोगावले यांना रायगडचे पालकमंत्री पद मिळण्याबाबत अनिश्चितता कायम असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
अनिकेत तटकरेंसाठी विधान परिषदेमध्ये माघार घेतल्याने गोगावले यांना रायगडचं पालकमंत्रीपद सहजासहजी मिळेल अशी चर्चा होती. पण आता सुनील तटकरेंच्या या नव्या भूमिकेमुळे गोगावलेंना सहज हे पद मिळण्याची शक्यता पुन्हा धुसर झाल्याची चर्चा आहे. दरम्यान दुसरीकडे राज्यात आणि जिल्हयात महायुती म्हणून भक्कमपणे काम करण्याचा निश्चय केल्याचं तटकरेंनी म्हटलं असलं तरी त्यांच्या या नव्या भूमिकेवर भरत गोगावले काय प्रतिसाद देतात हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. भरत गोगावले यांनी आपला मुलगा विकास गोगावलेसाठी उमेदवारी मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र सुनील तटकरेंनी थेंट शिंदेंच्या माध्यमातून तडजोड केल्याने गोगावलेंनी पालकमंत्रीपद तरी मिळेल या अपेक्षेने माघार घेतल्याचं सांगितलं जातं. मात्र आता सुनील तटकरेंनी मुलगा आमदार झाल्यानंतर या तडजोडीवरुन यु-टर्न घेतल्याने गोगावले काय करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्याच्या स्थितीमध्ये तरी गोगावलेंच्या हाती काहीच लागलेलं नसल्याचं चित्र दिसत आहे.