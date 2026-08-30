कोकणात गणेशोत्सवासाठी मुंबई-मडगावदरम्यान विशेष एक्स्प्रेस, 'या' तारखेपासून धावणार विशेष गाड्या

Kokan Railway Ganeshotsav 2026 : दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने मुंबईतून नोकरदारवर्ग हा कोकणात गणेशोत्सवासाठी जात असतो. यंदाही मोठ्या संख्येने मुंबईकर आपल्या गावी कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणार आहेत. कोकणात जाणाऱ्या दैनंदिन रेल्वेचे बुकिंग आधीच फुल्ल झालेलं असल्याने प्रवासाच्या सोयीसाठी कोकण रेल्वेने जाडा गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतला. कोकणात गणेशोत्सवात जाणाऱ्या कोकणवासीयांच्या सेवेसाठी मध्य आणि कोकण रेल्वेने आणखी चार विशेष एक्स्प्रेस चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गाडी क्रमांक 01007/8 सीएसएमटी-मडगाव-सीएसएमटी विशेष गाडी 11 आणि 13 सप्टेंबरला रात्री उशीरा धावणार आहे. या गाडीचे आरक्षण शनिवारी 29 ऑगस्टपासून खुले होणार आहे.
सीएसएमटी-मडगाव-सीएसएमटी (01007) ही गाडी सीएसएमटीहून गुरुवारी 11 सप्टेंबरला मध्यरात्रीनंतर आणि शनिवारी मध्यरात्रीनंतर (13 सप्टेंबरला) 12: 40 वाजता रवाना होईल आणि त्याचदिवशी दुपारी 3: 30 वाजता मडगावला पोहोचेल. परतीच्या प्रवासाला (01008) 11 आणि 13 सप्टेंबरला दुपारी 4: 30 वाजता रवाना होईल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8: 15 वाजता सीएसएमटीमध्ये दाखल होईल.
दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, माणगाव, वीर, खेड, चिपळूण, सावर्डे, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडवली, विलवडे, राजापूर रोड, वैभववाडी रोड, नांदगाव रोड, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी रोड, थिविम आणि करमळी येथे विशेष गाडी थांबणार आहे. दोन वातानुकूलित 3 टियर, 12 शयनयान, सहा सामान्य द्वितीय श्रेणी आणि दोन सेकंड सीटिंग-सह-गार्ड ब्रेक व्हॅन अशी 22 डब्यांसह ही गाडी धावणार आहे. गणेशोत्सवानिमित्ताने कोकणाकडे जाणाऱ्या मुंबईतील कोकणवासींना या नव्या पर्यायाने दिलासा मिळणार आहे. गणेशोत्सव काळातील गाड्यांची बुकींग आधीच पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे या नव्या गाड्या भक्तांसाठी आधार ठरतील.
गणेशोत्सवासाठी एसटी महामंडळाच्यावतीने सुद्धा विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. मात्र विशेष गाड्यांच्या आरक्षणांतर्गत 612 गाड्यांचं आरक्षण सुद्धा फुल्ल झालं असून या गाड्या परळ, कुर्ला आणि मुंबई सेंट्रल या एसटी बस आगारातून सिंधुदुर्ग, रायगड आणि रत्नागिरीसाठी निघणार आहेत. यंदाच्यावर्षी गणेशोत्सव काळात एसटी महामंडळाने 5200 जादा गाड्या चालवण्याची तयारी केली आहे.