/मुंबई ते कोकण थेट प्रवास करता येणार, मुंबईच्या उपनगरातून नवा मार्ग काढणार, कुठून-कसा असेल मार्ग?

मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांना कोकणाशी जोडण्यासाठी पश्चिम रेल्वे एक महत्त्वाचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला अखेर वेग आला आहे. रेल्वे मंत्रालयाने वन विभागाकडून या मार्गासाठी मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. हा प्रकल्प झाल्यास थेट मुंबई ते कोकण प्रवास शक्य होणार आहे. कसा असेल हा प्रकल्प याची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पश्चिम रेल्वेच्या मार्गावर 5.73 किमी लांब रेल्वे लाइन बांधण्यात येणार आहे. तसंच, मध्य रेल्वेला जोडणारी 1.5 किमी लांब मार्गिका असेल. हा मार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वे मार्गावरील नायगाव स्थानकाला मध्य रेल्वे स्थानकावरील जुचंद्र स्थानकाशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळं मुंबईहून कोकणापर्यंत थेट जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळं दादर, वसई रोड स्थानकांवर न जाता थेट मुंबई ते कोकण प्रवास शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर पनवेलवरुन निघणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांना वसई रोड स्थानकांवर न थांबते थेट कोकणच्या दिशेने जाता येणार आहे. यामुळं प्रवासात 30 मिनिटे वाचणार आहे.
जुलै 2023 मध्ये भारतीय रेल्वेने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. तसंच, या प्रकल्पासाठी 175.99 कोटींचा खर्च होण्याची शक्यता आहे. 8.08 हेक्टर क्षेत्रावर हा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. यापैकी 3.77 हेक्टर जमीन मिठागरावरून जात असून उर्वरित जमिनीच्या भूसंपादनासाठी 2 एप्रिल रोजी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता.
या प्रकल्पाला वसई बायपास मार्ग असं ही नाव दिलं गेलं आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्या नव्या जोगेश्वरी टर्मिनसचं काम सुरू आहे. हे टर्मिनस तयार झाल्यावर पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांची संख्या वाढणार आहे. दक्षिणेकडे जाणाऱ्या ट्रेनसाठी हा नवा मार्ग महत्त्वाचा ठरेल. दरम्यान, दादर आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकावरून दक्षिणेकडे जाणाऱ्या ट्रेनच्या इंजिनची दिशा वसई रेल्वे स्थानकाच्या इथे बदलावी लागते. या कामात 30 मिनिटं वेळ जातो. त्यामुळे केवळ मर्यादित गाड्या किंवा सुट्टयांसाठी सुरू केलेल्या विशेष गाड्याचं या मार्गावरून धावतात.