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मुंबई ते कोकण थेट प्रवास करता येणार, मुंबईच्या उपनगरातून नवा मार्ग काढणार, कुठून-कसा असेल मार्ग?

मुंबईवरुन थेट कोकणात आता ट्रेन जाणार आहे. मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या ट्रेनची संख्या वाढवण्याची मागणी करण्यात येत असतानाच एक महत्त्वाचा प्रकल्प आकारास येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:14 PM IST
मुंबई ते कोकण थेट प्रवास करता येणार, मुंबईच्या उपनगरातून नवा मार्ग काढणार, कुठून-कसा असेल मार्ग?
Image Credit: kokan to mumbai direct train Vasai Road Bypass Double Rail Line Between Naigon And Juchandra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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