कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्रात पोहोचा फक्त 1 तासात! 9 हजार 600 कोटींचा महामार्ग कसा असेल

रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड बंदराची जोडणी आता थेट पश्चिम महाराष्ट्राशी करण्यात येणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र जोडणाऱ्या द्रुतगती महामार्गाच्या कामाला गती मिळाली आहे. सातारा ते जयगड हा सुमारे पाच तासांचा प्रवास फक्त 1 तासांत होणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी त्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे काम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करणार आहे.
जयगड बंदर-चिपळूण-सातारा असा हा प्रस्तावित मार्ग आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड हे महत्त्वाचे बंदर असून या बंदराची जोडणी कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांना करणार आहे. यासाठी 98 किमीचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-बेंगळुरू महामार्गाशी कराडजवळ जोडला जाणार आहे. या महामार्गासाठी 9 हजार 600 कोटींचा खर्च येऊ शकतो. या प्रकल्पाचा आराखडा तपासण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पाचा आराखडा तयार करताना, महामार्गाची रचना, सेवा रस्त्यांची रचना, सध्याच्या पुलांचे रुंदीकरण, नवीन पुलांचे बांधकाम या बाबींवर भर देण्यात येणार आहे. तसंच, भौगोलिक स्थितीचा प्रामुख्याने विचार केला जाणार आहे. तसंच, या प्रकल्पात बोगदाही तयार करण्याचे नियोजन असणार आहे. कारण या भाग डोंगराळ क्षेत्रात येतो.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदर हे महत्त्वाचे आहे. खोल पाण्यातील बंदर असून सर्व प्रकारच्या हवामानातही बारामाही सुरू असते. या महत्त्वा्च्या बंदराला या महामार्गामुळं पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडले जाणार आहे.
प्रकल्पाची एकूण लांबी 98 किमी इतकी आहे. आठ पदरी महामार्गासाठी भूसंपादनाची योजना असून सुरुवातीच्या टप्प्यात चारपदरी महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. नागरी क्षेत्रात 10 मीटरचे सेवा रस्ते असतील. राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या ठिकाणांशी जोडणी करण्यात येणार आहे.