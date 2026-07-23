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कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्रात पोहोचा फक्त 1 तासात! 9 हजार 600 कोटींचा महामार्ग कसा असेल

Jaigarh Chiplun Satara Expressway: रत्नागिरीतील जयगड बंदराला पश्चिम महाराष्ट्राशी जोडणाऱ्या जयगड-चिपळूण-सातारा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला वेग आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:44 PM IST
कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्रात पोहोचा फक्त 1 तासात! 9 हजार 600 कोटींचा महामार्ग कसा असेल
Image Credit: kokan to western maharashtra 98 kilometer greenfield project estimated to cost 9 600 crore

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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