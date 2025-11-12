English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कोल्हापुरात धक्कादायक प्रकार! स्मशानभूमी आणि घरात बायकांना झोपवून चुटकी वाजवायचा अन्....; शहरात खळबळ

Kolhapur Bhondu Baba: कोल्हापुरात भोंदूगिरीचा कहर. चुटकी वाजवून भूतबाधा उतरवण्याचा  चुटकीवाल्या भोंदूबाबाचा दावा. अनेक नागरिक भोंदूबाबाच्या जाळ्यात   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Nov 12, 2025, 02:39 PM IST
कोल्हापुरात धक्कादायक प्रकार! स्मशानभूमी आणि घरात बायकांना झोपवून चुटकी वाजवायचा अन्....; शहरात खळबळ
Kolhapur crime news aghori puja and black magic rituals performed in crematorium

Kolhapur Bhondu Baba: कोल्हापुरात गेल्या काही दिवसांपासून अं धश्रद्धेला खतपाणी घालणारे प्रकार उघडकीस आले आहेत. शाहु महाराजांचा वारसा सांगणाऱ्या शहरात असे प्रकार घडत असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. अलीकडेच सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यात चुटकी वाजवून भूतबाधा उतरवण्याचा दावा करणारा मांत्रिक दिसतोय. अनेक नागरिक या भोंदुबाबाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

धक्कादायक म्हणजे या भोंदू बाबा मांत्रिकांचा जिल्हासह कोल्हापूर शहरावरही वचक आहे. स्मशानभूमीत चुटकी वाजून अघोरी पूजा  करणे, भूत काढणे, करणी करणे यासह अनेक आघोरी प्रकार कोल्हापुरात होत असल्याचे उघड झाले आहे. लहान मुले, स्त्रिया आणि नागरिकांवर जादूटोणासह करणी केली जात आहे. 

मांत्रिकाद्वारे अघोरी पूजा करत स्मशानात जाऊन भूत काढणे, करणी करण्याचे प्रकार उघड होत आहे. पुरोगामी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भोंदूगिरी आणि करणीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांमध्ये प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या फोटोंमध्ये खिळे मारून लिंबू कापून करणी करण्याचे प्रकारात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

स्मशानभूमीत अघोरी पूजा

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीही कोल्हापुरात असाच एक अघोरी प्रकार उघडकीस आला आहे. महिलेने पतीला सोडचिठ्ठी द्यावी म्हणून स्मशानात बाहुली, नारळ, लिंबू, लोखंडी खिळे, गुलाल आणि हाताने लिहिलेला कागद ठेवला होता. त्या कागदात चिठ्ठीत आणखी तिघांची नावं लिहून त्यांच्या आयुष्याची भट्टी लागवी म्हणजेच वाट लावावी असेही लिहिलं होतं. 

नागरिकांकडून तीव्र संताप

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर नगरीत आजवर कधीच अंधश्रद्धेला स्थान मिळालं नाही. पण गेल्या काही वर्षात भोंदूगिरीचे अनेक प्रकार कोल्हापुरात घडत आहेत. त्यामुळं एकच खळबळ उडाली आहे. अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या व्यक्तींवर आणि त्यामागील सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

FAQ

प्रश्न १: कोल्हापूर शहरात अलीकडे कोणत्या प्रकारच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत?

उत्तर: कोल्हापूरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारे आणि भोंदूगिरीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत, ज्यामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.

प्रश्न २: सोशल मीडियावर कोणत्या प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे?

उत्तर: सोशल मीडियावर चुटकी वाजवून भूतबाधा उतरवण्याचा दावा करणाऱ्या एका मांत्रिकाचा (भोंदूबाबा) व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

प्रश्न ३: या भोंदूबाबांच्या जाळ्यात कोण अडकले आहे?

उत्तर: अनेक सामान्य नागरिक या भोंदूबाबांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. या मांत्रिकांचा जिल्हासह कोल्हापूर शहरावरही वचक असल्याचे दिसत आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
crime newskolhapur newspoliceKolhapur Bhondu Babaकोल्हापूर भोंदू बाबा

इतर बातम्या

Delhi Red Fort Blast: हल्ल्याचा खरा मास्टरमाईंड 'हा...

भारत