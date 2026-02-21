Kolhapur Crime News : चैनीसाठी पैसे हवेत, म्हणून नातवाने चहा पाजत आजीला संपवलं; पोलीस तपासातून घटनाक्रम समोर

प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर : (Kolhapur Crime News) कोल्हापुरातून अतिशय धक्कादायक वृत्त समोर आलं असून, दागिन्यांसाठी नातवाने आपल्या आजीचा खून केल्याचे समोर आले आहे. चुलत नातवाने आपल्या चैनीसाठी पैसे हवेत म्हणून चहातून विष देऊन आजीचा हा खून केला असल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. कोल्हापूर शहरातील ऋणमुक्तेश्वर परिसरात ही घटना घडली असून, प्रेम भिउगडे असं नातवाचं नाव असून उषा भिउगडे असे आजीचे नाव आहे. सदर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर या परिसरातून नागरिकांनीही संताप व्यक्त केला आहे.
आजीकडील दागिन्याची चोरी करून मौजमजा अन् चैनीसाठी पैसे मिळवण्याच्या हेतूने तिला चहातून विष पाजल्याची कबुली नातू प्रेम भिउगडेने पोलीस तपासात दिली. उपलब्ध माहितीनुसार चुलत आजी उषा भिउगडे यांच्या पतीचे निधन तीन महिन्यापूर्वी झाले. त्यांना मुले नसल्याने त्या ऋणमुक्तेश्वर तालीम परिसरात फ्लॅटमध्ये एकट्याच राहत होत्या. त्यांना त्यांचा पुतण्या परशुराम हा दररोज फ्लॅटवर जाऊन त्यांना औषध देत होता, त्यानुसार परशुरामने त्यांना औषध दिले, पण त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्या उठल्याच नाहीत. त्यामुळे शेजाऱ्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी येऊन तपास केल्यानंतर उषा भिउगडे यांच्या अंगावर दागिने नसल्याचे समोर आले, त्यानंतर नातवानेच दागिन्यासाठी आजीचा खून केल्याचे उघडकिस आले.
सदर घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तातडीने तपास करत परशुरामचा शोध घेत त्याला (वय 20) रा. चिंतामणी पार्क, फुलेवाडी रिंगरोड, कोल्हापूर इथून अटक केली. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी महिलेच्या दैनंदिन सवयी, त्यांच्यावरील औषधोपचार यासंदर्भातील माहिती मिळवली. यावेळी त्यांचा चुलत नातू मृत्यूच्या दिवशी सकाळी घरी येऊन गेल्याचे पोलिसांना सांगण्यात आले. ज्यानंतर या नातवाला ताब्यात घेत चौकशी केली असता चैनीसाठी पैसे हवे म्हणून उषा आजीचे दागिने लुटण्याचा कट रचत त्यानं चहात विष मिसळून त्या मदतीने आजीला संपवले.
आजीचा मृत्यू झाल्याची खात्री केल्यानंतर आरोपीने सहा पाटल्या, गळ्यातील दोन सोन्याचा चेन, कर्णफुले चोरली आणि आजीचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचा बनाव रचला. मात्र चौकशीदरम्यान खुनाची कबुली दिल्याने आता त्याच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे.