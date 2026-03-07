'क्लोज फ्रेंडसारखं वागव' विद्यार्थिनीला केबिनमध्ये बोलवत प्राध्यापकानं ओलांडली मर्यादा; अश्लील कृत्यानं कोल्हापूर हादरलं

kolhapur crime news : कोल्हापूरच्या के आय टी कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांकडून विद्यार्थिनीशी अश्लील वर्तन करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. जिथं प्राध्यापकानं विद्यार्थिनीला वर्गात 'टार्गेट' करत केबिन मध्ये बोलवून तिच्याशी अश्लील वर्तन केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली. सदर घटनेनंतर गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्यात प्राध्यापक सौरभ जोशीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
एकाच नव्हे तर, चार ते पाच विद्यार्थिनींशी सौरभ जोशीनं गैरवर्तन केल्याची माहिती या प्रकरणानंतर उघडलीस आली असून नामवंत अशा के आय टी महाविद्यालयातील या घटनेनं कोल्हापूरात खळबळ माजली आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार गेल्या काही दिवसांपासून प्राध्यापक आपल्याशी अशा प्रकारे गरवर्तन करत होता ज्यामुळं या वर्तणुकीला वैतागून अखेर विद्यार्थिनीनं पोलिसांत धाव घेत सदर प्रकरणी तक्रार नोंदवली, ज्यामुळं कोल्हापुरच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही यामुळं एकच खळबळ माजली.
अश्लील वर्तन करणाऱ्या या प्राध्यापकाचं नाव सौरभ जोशी असं असून, वर्गात शिकवत असताना त्यानं काही विद्यार्थिनींना जाणीवपूर्वक 'टार्गेट' करण्यास सुरुवात केली. अभ्यासाच्या किंवा कामाच्या बहाण्यानं तो विद्यार्थिनींना केबिनमध्ये बोलवून तिथं कोणीही नसल्याचा फायदा घेत त्यांच्याशी अश्लील वर्तन करायचा. तरुणीनं तक्रारीमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली असून आरोपीनं एका नव्हे तर चार ते पाच विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन केलं.
मुळची पंढरपूरची असणारी ही तरुणी कोल्हापूरात शिक्षणासाठी आली असून, एलओडी असणाऱ्या प्राध्यापकांनी तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचा हा प्रकार घडला. अधिकृत माहितीनुसार 20 जानेवारी रोजी आरोपी त्यांच्या वर्गात शिकवण्यासाठी आला आणि तिथं त्यानं अचानकच तिच्यावर प्रश्नांचा भडीमार सुरू केला, त्याच्या काही प्रश्नांना विद्यार्थिनींना उत्तरं देता आली नाहीत. इथंच न थांबता त्या विद्यार्थिनीला अभ्यासासंदर्भात विचारपूस करण्याच्या बहाण्यानं त्यानं केबिनमध्ये बोलवलं जिथं त्यानं पीडितेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला.
आरोपी इतरही विद्यार्थिनींशी मैत्री करु पाहत होता. व्यायाम करत जा, मेडिटेशन करत जा, मला मेसेज करत जा असे निरोप तो या मुलींना देत असे. अडचणी आल्या तर मला सांगत जा म्हणत तो तक्रारदार पीडितेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत असो. 'मला जवळच्या मित्रासारखा वागव गं' असं म्हणत अश्लील चाळे करण्याचा प्रयत्न आरोपीनं केल्याचंही पीडितेनं तक्रारीमध्ये म्हटलं. केबिनमध्ये बोलवल्यानंतर त्यानं पीडितेचा मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला. तिथं आरोपीवर ओरडून पीडिया घटनास्थळावरून निघाली. पण, तरीही आरोपी तितक्यावरच थांबला नाही. तो पीडितेचा वर्गात टार्गेट करू लागला, फोनवर बोलण्यासाठी त्याचा सतत दबाव असायचा. प्राध्यापकाकडून दिला जाणारा हा त्रास इतका वाढला की अखेर या तरुणीनं पोलिसांत धाव घेतली.