/कोल्हापूर माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अनैतिक संबंध नव्हे तर...; मुलांनी सांगितलं खरं कारण

काही दिवसांपूर्वी कोल्हापूरातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली होती. एका महिला सरपंचाची हत्या करून भिवंडीत मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणण्यात आला होता. अनैतिक संबंधातून महिलेची हत्या करण्यात आल्याची माहिती समोर येत होती. मात्र या हत्या प्रकरणाला धक्कादायक वळण समोर येत आहे.
शाहुवाडी तालुक्यातील शिरगावच्या माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणाला वेगळं वळणं लागलं आहे. सुरेखा शिवाजी न्यारे वय 40 यांची प्रकाश आनंदा पाटील याने हत्या केली होती. त्यावेळी अनैतिक संबंधातून हत्या झाल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र सुरेखा यांच्या कुटुंबीयांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. सुरेखा न्यारे यांच्या मुलांनी मात्र आता भलताच दावा केला आहे.
सुरेखा न्यारे यांचा खून अनैतिक संबंधातून नव्हे तर आर्थिक कारणातून झाला असल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबियांनी केला आहे. प्रकाश पाटील यांच्या कुटुंबीयांच्या संगनमताने खून केल्याचा दावा नातेवाईकांनी केला आहे. न्यारे कुटुंबीयांनी कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे.
न्यारे कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपानुसार, सुरेखा यांनी प्रकाश यांना मदत म्हणून काही रक्कम दिली होती. तिच रक्कम मागितल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली आहे. सुरेखा न्यारे यांनी प्रकाश पाटीलला आठ तोळे दागिने आणि तीन लाख रुपये दिले होते. तेच आता त्यांनी परत मागितले होते. त्या कारणातून सुरेखा यांची हत्या करण्यात आली.
आरोपी प्रकाश त्याची पत्नी मंगल, मुलगा शिवाजी आणि भाचा संदेश मोरेवरही गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी सुरेखा यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
आरोपी हा सुरेखा यांच्या घराशेजारीच राहायचा. सुरेखा यांच्या पतीचे दीड वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर त्यांचे आणि प्रकाशचे प्रेमसंबंध जुळले होते. मात्र नंतर सुरेखा यांनी सातत्याने त्यांच्याकडे लग्नासाठी तगादा लावला होता. त्यातूनच सुरेखा यांची हत्या करण्यात आली. 26 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.
आरोपीने सुरेखा यांना आपण विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जाऊया असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांना चारचाकी गाडीत बसवून गावाबाहेर असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात जाऊन वैरण घालूया असं सांगून भूलवून गोठ्यात नेले. त्यानंतर सुरेखा यांची गळा आवळून हत्या करण्यात आली.