Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /कोल्हापूर माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अनैतिक संबंध नव्हे तर...; मुलांनी सांगितलं खरं कारण

कोल्हापूर माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अनैतिक संबंध नव्हे तर...; मुलांनी सांगितलं खरं कारण

शाहुवाडी तालुक्यातील शिरगावच्या सरपंच सुरेखा न्यारे खून प्रकरणाला वेगळं वळण लागले आहे. न्यारे कुटुंबीयांनी कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:12 PM IST
कोल्हापूर माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अनैतिक संबंध नव्हे तर...; मुलांनी सांगितलं खरं कारण
Image Credit: kolhapur crime news twist in woman sarpanch murder case extra marital affairs

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कोल्हापूर माजी सरपंच सुरेखा न्यारे हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, अनैतिक संबंध नव्हे तर...; मुलांनी सांगितलं खरं कारण
2
3
4
5