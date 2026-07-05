/कोल्हापूर जिल्ह्यात धुवाँधार पाऊस; 22 गावांमध्ये अतिवृष्टी, पंचगंगा नदी पात्रातील पाणी...

कोल्हापूर जिल्ह्यात पडत असलेल्या धुवाधार पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्वच नद्याची पाणी पातळी झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या 24 तासात पंचगंगा नदीची पाणी पातळी तब्बल 10 फुटांनी वाढली आहे. पंचगंगा नदीच्या उपनद्यांनी आपली पात्र सोडले आहे. पंचगंगा नदीची उपनदी असणार्या कासारी नदीची हीच ड्रोन दृश्ये कोल्हापुरातील विक्रम खोत यांनी कॅमेरात कैदी केली आहे. कासारी नदीने आपले पात्र सोडल्याने नदीचे पाणी आजूबाजूच्या शेतात पसरले आहे.
गेल्या पाच दिवसापासून धरण पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रचंड पावसामुळे नद्यांची पाणी पातळी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कासारी नदीचे हे पाणी पाहिल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात कशाप्रकारे पाऊस कोसळत आहे हे दिसून येत आहे. हा पाऊस अशाच पद्धतीने बरसत राहिल्यास पंचगंगा नदी देखील आपलं पात्र लवकरच सोडेल असं दिसतंय.
कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वदूर धुवाँधार पाऊस सुरू असून राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा तालुक्यांसह जिल्ह्यातील 22 गावांमध्ये अतिवृष्टी झाली. अवघ्या 24 तासांत नदीची पाणीपातळी तब्बल 10 फुटांनी वाढली आहे. वाढत्या पाण्याने नदीवरील मारुती मंदिराच्या पायरीलाही स्पर्श केलाय आहे. 12 तालुक्यांत एकूण 595 मि.मी., तर 16 धरण क्षेत्रांत 2,170 मि.मी. पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. दरम्यान, आज जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय.