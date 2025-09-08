कोल्हापुरात उत्सवाच्या नावाखाली धिंगाणा, विसर्जनानंतर पाहायला मिळाला चपलांचा खच

प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : कोल्हापुरात गणेश विसर्जन मिरवणुकीनंतर अनेक टन चपलाचा खच विसर्जन मार्गावर पडल्याचे दिसून आले..कोल्हापुरात उत्सवाच्या नावाखाली धिंगाणा सुरु असल्याचा आरोप आता खुद्द कोल्हापूरकरच करु लागलेत. श्रद्धेच्या नावाखाली नियमांची पायमल्ली केली जात असल्यानं संताप व्यक्त होऊ लागला आहे.
कोल्हापुरातील गणेश विसर्जन मार्गावरील हे चपलांचे ढिग पाहायला मिळतो. हजारो चपलांचे जोड सोडून कोल्हापूरकर का निघून गेले असा सवाल तुम्हाला पडला असेल. हा चपलांचा ढिग झालाय कोल्हापूरकरांच्या अतिउत्साही वागण्यामुळं डॉल्बीच्या दणदणाटात कोल्हापूरकर एवढे बेफाम नाचतात की त्यांच्या चपला बुटांचीही शुद्ध त्यांना राहत नाही.. गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीनंतर बिनखांबी गणेश मंदिर ते पापाची तिकटीच्या रस्त्यावर चपलांचे ढिग साचणं हे जणू समीकरण झालंय. सुरुवातीला उत्साही कोल्हापूरकर म्हणून या गोष्टींचं कौतुक झालं पण आता कोल्हापूरकरांनीच उत्सवाच्या नावाखाली धिंगाणा सुरु असल्याचं सांगत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सणसमारंभ आहेत म्हणून बिनधास्त नियम मोडा अशी वृत्ती गेल्या काही वर्षांत वाढीस लागली आहे. या प्रकाराला धर्माभिमानाचं गोंडस नाव दिलं जातं. ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर असताना जे या तरुणांना प्रोत्साहन देतात ते याबाबतीत गप्प का ? असा प्रश्न ध्वनी प्रदूषणा संदर्भात प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अभ्यासाकांनी उपस्थित केला आहे.
कोल्हापूर शहरात तब्बल 23 तास विसर्जन मिरवणूक चालली..यावेळी बेभान होवून नाचणाऱ्या तरुणांमुळे अनेक ठिकाणी चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. उत्सव साजरा करताना शिस्त आणि सामाजिक भानही बाळगणं गरजेचं असतं. सुज्ञ तरुण कोल्हापूरकर विसर्जन मिरवणुकित सुज्ञपणे कधी सहभागी होणार हा कोल्हापुरी बाणा राखणाऱ्या कोल्हापूरकरांचा सवाल आहे.