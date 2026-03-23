  • कोल्हापुरच्या जोतिबा मंदिरात पुजाऱ्यांकडून भाविकाला बेदम मारहाण; कपडे फाडून डोक्यात नारळ टाकला | Video

कोल्हापुरच्या जोतिबा मंदिरात पुजाऱ्यांकडून भाविकाला बेदम मारहाण; कपडे फाडून डोक्यात नारळ टाकला | Video

Kolhapur Jyotiba Mandir Video: या व्हिडीओमध्ये अनेक भाविक या पुजाऱ्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत असले तरी पुजारी या भाविकांना मारहाण करण्यासाठी धक्काबुक्की करताना दिसत आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 23, 2026, 09:15 AM IST
कोल्हापुरच्या जोतिबा मंदिरात पुजाऱ्यांकडून भाविकाला बेदम मारहाण; कपडे फाडून डोक्यात नारळ टाकला | Video
घटनेचा व्हिडीओ आला समोर (फोटो व्हिडीओवरुन स्क्रीनग्रॅब)

Kolhapur Jyotiba Mandir Video: कोल्हापुरमधील जोतिबा मंदिरात एक धक्कादायक प्रकार घडाला आहे. या मंदिराच्या आवारामध्येच 15 ते 20 पुजाऱ्यांकडून दोन भाविकांना लाथा बुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली आहे. हा सारा धक्कादायक प्रकार कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. ज्या पद्धतीने पुजाऱ्यांनी या दोन भाविकांना मारहाण केली ती पाहून हे खरोखर देवाची पुजा करणारे पुजारी आहेत की गुंडांची टोळी असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

नक्की काय आहे व्हिडीओमध्ये?

व्हायरल झालेला व्हिडीओ दर्शनाच्या रांगेमध्ये वरुन जाण्यासाठी जी सोय करण्यात आली आहे त्या लोखंडी पायऱ्यांवरुन काढण्यात आल्याचं लक्षात येत आहे. व्हिडीओमध्ये दोन भाविकांच्या अंगावर पुजाऱ्यांचे दोन गट अक्षरशः तुटून पडल्याचं दिसत आहे. यापैकी दोन्ही भाविक अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे अगदी जमिनीवर पडले. तर जमिनीवर पडलेल्या या भाविकाच्या पोटावर आणि अंगावर लाथा मारताना दिसत आहेत. दोन्ही भाविकांना भिंतीजवळ अडवून ही मारहाण केली जात आहे. अगदी आवेशाने पुजारी या भाविकांना मारहाण करताना दिसत आहेत. या भाविकांना मारहाण नेमकी कशाबद्दल केली जाते हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र आता यासंदर्भात नेमकी काय कारवाई होणार हे पाहणं गरजेचं आहे.

इतर भाविकांनी थांबवली मारहाण

दोन ते तीन पुजाऱ्यांकडून भाविकांच्या डोक्यात नारळ सुद्धा मारल्याचे व्हिडिओतून समोर आलं आहे. या पुजाऱ्यांना अखेर इतर भाविकांनी थांबवलं. मात्र सुरुवातीला या भाविकांनी पुजाऱ्यांना हल्ल्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न केला असता त्यांनाही काही प्रमाणात या पुजाऱ्यांनी धक्काबुक्की केल्याचं दिसून आलं आहे. पण या एवढ्या डेंजर वादाचं कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही. हे कारण समोर आल्यानंतर मंदिर प्रशासन या पुजाऱ्यांविरोधात काय आणि कशी कारवाई करतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तुम्हीच पाहा या मरहाणीचा व्हिडीओ....

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

त्र्यंबकेश्वर मंदिरातही घडलेला असाच प्रकार

तीन आठवड्यांपूर्वी नाशिकमध्ये देवाच्या दारातच भक्ताला अत्यंत वाईट वागणूक देण्यात आली होती. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी आलेल्या भक्ताला बेदम मारहाण कऱण्यात आली. सुरक्षारक्षकांकडून भक्ताला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करण्यात आली. मोबाईल कॅमेऱ्यात हा सगळा प्रकार कैद झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळली होती. त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील सुरक्षारक्षक भाविकावर तुटून पडल्याचं व्हायरल व्हिडीओत दिसून आलं. सुरक्षारक्षकांनी त्याला कानाखाली, लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. ही मारहाण इतकी बेदम होती की, त्याचे कपडेही फाटल्याचं दिसत आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

