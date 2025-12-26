कोल्हापुरात राजकीय घराण्याची तिसरी पिढी पालिका निवडणुकीत; युट्यूबर होणार राजकारणी!

Krishnaraj Mahadik in Politics: कोल्हापूरचे खासदार धनंजय महाडिक यांचे चिरंजीव कृष्णराज महाडिक हे सोशल मीडिया इन्फ्ल्यूएन्सर आहेत. आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन ते दैनंदिन आयुष्यातील गोष्टी शेअर करत असतात. त्यांचे एक युट्यूब चॅनल असून त्यातून मिळणारं उत्पन्न ते गरीब, गरजुंना वाटत असतात. त्यामुळे आतापर्यंत सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर आणि समाजसेवक अशीच त्यांची ओळख आहे. पण आता त्यांची ओळख राजकारणी अशीदेखील होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापुरात यासंदर्भात चर्चा सुरु आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीतील राजकारणी आहेत. त्यांच्या घराण्याची राजकीय परंपरा बरीच जुनी आहे. आता ते भारतीय जनता पक्ष म्हणजेच भाजपच्या तिकिटावर कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत उतरण्याची तयारी करत आहेत. ही निवडणूक त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात ठरू शकते. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना हा आदेश दिला असून, ते याबाबत उत्साही असल्याचे सांगितले जाते.
नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कृष्णराज महाडिक यांना उमेदवारी मिळाली नव्हती. त्यांनी कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघातून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, पण महायुतीतील जागावाटपामुळे ही संधी दुसऱ्या पक्षाला गेली. त्यामुळे त्यांना थांबावे लागले. आता मात्र महापालिका निवडणुकीतून ते आपली राजकीय ताकद दाखवण्याच्या तयारीत आहेत.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी थेट कृष्णराज महाडिक यांना निवडणूक लढवण्याचे सुचवले आहे. हा पक्षाचा अधिकृत आदेश असल्याने त्यांनी लगेच होकार दिला. तिकिट मिळण्याच्या प्रक्रियेत माझ्या कुटुंबाचा हस्तक्षेप नाही. पक्षाने विश्वास टाकलाय, त्यामुळे पूर्ण ताकदीने लढणार असल्याचे कृष्णराज सांगतात. ही निवडणूक 2026 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
कृष्णराज महाडिक प्रभाग क्रमांक 3 महाडिक कॉलनी आणि रुईकर कॉलनी परिसरातून रिंगणात उतरणार आहेत. हा भाग त्यांच्या राहण्याच्या आणि कार्यालयाच्या ठिकाणाजवळ आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांशी त्यांचा जवळचा संबंध आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ते या भागात सामाजिक कामे करत आहेत. त्यांचे सोशल मीडिया उपक्रमही येथूनच चालतात. नगरसेवक झाल्याशिवाय शहरातील समस्या कळणार नाहीत. त्यामुळे मी प्रभाग क्रमांक 3 मधून लढणार असल्याचे कृष्णराज महाडीक म्हणाले.
कोल्हापूर शहराचा विकास गतीने होऊ शकला नाही. आता मी आणि माझा पक्ष हे चित्र बदलणार आहेत. फक्त प्रभागापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण शहरासाठी काम करण्यास कृष्णराज इच्छुक आहेत. पाणी, रस्ते, स्वच्छता अशा मूलभूत समस्या सोडवण्यावर भर देतील. राजकारणात येऊन जनसेवा करण्याची त्यांची जुनी इच्छा आता पूर्ण होणार आहे.
कृष्णराज महाडिक यांना आपल्या वडिलांच्या आणि कुटुंबाच्या राजकीय वारशाचा मोठा अभिमान आहे. तिसऱ्या पिढीला राजकारणात आणण्याची ही संधी त्यांना आवडते आहे. महापालिका निवडणूक त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीची मजबूत पायाभरणी ठरणार आहे. लोकांचा विश्वास जिंकून पुढे मोठे ध्येय साध्य करण्याच्या त्यांच्या कारकिर्दीची ही सुरुवात ठरणार आहे.