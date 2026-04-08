नादच खुळा! कोल्हापुरातील खास म्हाई परंपरा, मटण खरेदीसाठी शिवाजी पेठेत पहाटेपासूनच गर्दी

प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर: कोल्हापूरकर आणि मटण यांचं नातं खास आहे. आणि त्यात जर का सण-उत्सवाची जोड मिळाली, तर चित्र आणखीनच रंगतदार होतं. कोल्हापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजीपेठेत बुधवारी पहाटेपासून नागरिकांनी मोठी रांग लावली होती. ही रांग कोणत्याही अत्यावश्यक वस्तूसाठी नव्हे तर चक्क बकऱ्याच्या मटण खरेदीसाठी लागलेली. 'म्हाई' सणानिमित्त इथे मटण कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. बाजारात साधारण 800 रुपये किलो असलेलं मटण इथे फक्त 620 रुपये किलोने विकलं जात होतं. परिणामी पहाटेपासूनच इथे मटण खरेदीसाठी नागरिकांनी रांगा लावल्याचं दिसलं.
पेठांची संस्कृती जपण्याच्या उद्देशानं ही म्हाई ची परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. हनुमान जयंतीनंतर महाप्रसाद आणि त्यानंतर येणाऱ्या बुधवारी म्हाई आयोजित केली जाते. महादेव शंकराव गायकवाड यांच्या माध्यमातून 2007 पासून ही प्रथा सुरू झाली. मागील 19 वर्षापासून ही परंपरा जपली जातेय.
यंदा 'म्हाई' साठी तब्बल 270 बकरे आणण्यात आले. आणि जवळपास 5000 किलो मटण विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आलं होतं. म्हाई’ चा उद्देश एकच आहे, शिवाजी पेठ एकत्र यावी. त्यामुळंच कमी दरात मटण देऊन सगळ्यांना सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. मधल्या काळात ही परंपरा काही वर्ष खंडित झाली होती. मात्र आता पुन्हा नव्या उत्साहात ती सुरू करण्यात आलीय. महाराष्ट्रातील गावागावात जपल्या जाणाऱ्या परंपरांप्रमाणेच कोल्हापूरच्या जुन्या पेठांमध्येही म्हाईसारखी परंपरा जपली जातेय, त्याचीच साक्ष ही गर्दी देतेय.
कोल्हापूरच्या पेठ संस्कृतीचं दर्शन घडणाऱ्या अनेक घटना समोर येतात. त्यातीलच म्हाई निमित्ताने मटन खरेदी करण्यासाठी उडालेली झुंबड सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या दिवशी शेकडो बकऱ्यांची विक्री केली जाते, ज्यामुळे मटणप्रेमींमध्ये उत्साह असतो. कोल्हापुरातील म्हाई ही केवळ मटण खरेदीची परंपरा नसून, ती तेथील खाद्यसंस्कृती, लोकपंरपरा आणि आपापसातील स्नेहबंध जपणारा एक महत्त्वाचा उत्सव आहे.