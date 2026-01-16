सतेज पाटलांना होम ग्राऊण्डवर मोठा धक्का! साथ शोडून शिंदे सेनेत गेलेल्या उमेदवाराचा 3 हजार मतांनी विजय

Sharangdhar Deshmukh giant killer victory kolhapur : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आणि काँग्रेस यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. कोणाचा झेंडा फडकणार, याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच प्रभाग क्रमांक नऊमधील निकालाने संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या हायहोल्टेज लढतीत शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार शारंगधर देशमुख यांनी काँग्रेसचे उमेदवार राहुल माने यांचा सुमारे ३ हजार मतांनी पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला. हा निकाल ‘जायंट किलर’ ठरत असून काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
शारंगधर देशमुख हे दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते आणि आमदार सतेज पाटील यांचे जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले जात होते. तब्बल दहा वर्षे त्यांनी काँग्रेसचे गटनेतेपद सांभाळले असून महापालिकेतील रणनीती ठरवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या देशमुखांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्या सोबत अनेक आजी-माजी नगरसेवक व कार्यकर्तेही सहभागी झाल्याने स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलली.
प्रचारादरम्यान देशमुख यांनी विकासकामे, स्थानिक प्रश्न आणि थेट जनसंपर्कावर भर दिला. दुसरीकडे काँग्रेसने संघटन आणि पारंपरिक निष्ठांवर विश्वास ठेवला. मात्र मतदारांनी बदलाला पसंती दिली. मतमोजणीदरम्यान देशमुख यांची आघाडी सातत्याने वाढत गेली आणि अखेर निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.
या निकालामुळे कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात नवी समीकरणे उदयास येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्यासाठी हा निकाल धक्कादायक ठरला असून शिंदे गटासाठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा मानला जात आहे.
