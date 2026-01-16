सतेज पाटलांना होम ग्राऊण्डवर मोठा धक्का! साथ शोडून शिंदे सेनेत गेलेल्या उमेदवाराचा 3 हजार मतांनी विजय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Kolhapur Municipal Corporation Election 2026 Results: कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा धक्का बघायला मिळाला आहे. सतेज पाटील यांना सोडून शिंदे सेनेत गेलेले उमेदवार जवळपास 3 हजार मताने विजयी झाले असून काँग्रेसच्या उमेदवाराचा दारूण पराभव झाला आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 01:05 PM IST
Sharangdhar Deshmukh giant killer victory kolhapur : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत महायुती आणि काँग्रेस यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळत आहे. कोणाचा झेंडा फडकणार, याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच प्रभाग क्रमांक नऊमधील निकालाने संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या हायहोल्टेज लढतीत शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार शारंगधर देशमुख यांनी काँग्रेसचे उमेदवार राहुल माने यांचा सुमारे ३ हजार मतांनी पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला. हा निकाल ‘जायंट किलर’ ठरत असून काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.

देशमुखांनी काँग्रेसला रामराम का ठोकला?

शारंगधर देशमुख हे दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते आणि आमदार सतेज पाटील यांचे जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले जात होते. तब्बल दहा वर्षे त्यांनी काँग्रेसचे गटनेतेपद सांभाळले असून महापालिकेतील रणनीती ठरवण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या देशमुखांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्या सोबत अनेक आजी-माजी नगरसेवक व कार्यकर्तेही सहभागी झाल्याने स्थानिक राजकीय समीकरणे बदलली.

'या' गोष्टींमुळे मिळाला विजय?

प्रचारादरम्यान देशमुख यांनी विकासकामे, स्थानिक प्रश्न आणि थेट जनसंपर्कावर भर दिला. दुसरीकडे काँग्रेसने संघटन आणि पारंपरिक निष्ठांवर विश्वास ठेवला. मात्र मतदारांनी बदलाला पसंती दिली. मतमोजणीदरम्यान देशमुख यांची आघाडी सातत्याने वाढत गेली आणि अखेर निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.

राजकारणात नवी समीकरणे

या निकालामुळे कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात नवी समीकरणे उदयास येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्यासाठी हा निकाल धक्कादायक ठरला असून शिंदे गटासाठी हा विजय आत्मविश्वास वाढवणारा मानला जात आहे.

कोल्हापूरमधील प्रमुख लढतींचे निकाल

  • शिंदे गटाचे अजय इंगवले विजयी; काँग्रेसचे दत्ता टिपूगडे पराभूत
  • भाजपच्या अर्चना उत्तम कोराने विजयी; काँग्रेसच्या प्रनोती पाटील पराभूत
  • प्रभाग क्रमांक १ मधून काँग्रेसचे चारही उमेदवार विजयी
  • प्रभाग क्रमांक १० मधून जनसुराज्यचे अक्षय जरग विजयी
  • कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत जन स्वराज्य शक्ती पक्षाचे खाते उघडले
  • सेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांच्या भावाचा, राहुल इंगवले यांचा पराभव
  • काँग्रेसच्या दीपा मगदूम आघाडीवर, भाजपच्या पूर्वा राणे पिछाडीवर
About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kolhapur Municipal Corporation electionssatej patilElection 2026

