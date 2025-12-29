महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! 'मी पक्षाच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार,' BJP च्या महिला नेत्याने केलं जाहीर

Kolhapur Muncipal Election: महापालिका निवडणुकीचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आता फक्त एक दिवस शिल्लक आहे. एक दिवस शिल्लक असतानाच पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपा, शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्व पक्षांनी उमेदवारी यादी जाहीर केली असून, यानंतर नाराजीनाट्य सुरु झालं. काही इच्छुक उमेदवार अक्षरश: रडत असून, काही जणांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. भाजपाच्या तर एका महिला नेत्याने आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
भाजपाच्या कोल्हापूरमधील सरचिटणीस धनश्री सचिन तोडकर यांनी पक्षाच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. पतीच्या निधनानंतर स्वतःला सावरून मी पक्षाचे काम अखंडित ठेवलं. पक्षाचा एकही कार्यक्रम किंवा एकही बैठक चुकवली नाही अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. आज माझी आर्थिक परिस्थिती नाही या कारणामुळे पक्ष मला तिकीट नाकारत आहे असंही त्यांनी पक्षाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
"मी धनश्री सचिन तोडकर, सरचिटणीस, भारतीय जनता पार्टी कोल्हापूर महानगर, मी गेली अनेक वर्षे भारतीय जनता पार्टीचे काम प्रामाणिकपणे करत आहे, काही महिन्यापूर्वी माझे पती कै. सचिन तोडकर यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर स्वतःला सावरून मी पक्षाचे काम अखंडित ठेवले. पक्षाचा एकही कार्यक्रम किंवा एकही बैठक चुकवली नाही. कोल्हापूर शहरात इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा मोठे कार्यक्रम मी एकटी महिला असून घेतले," असं त्यांनी म्हटलं आहे.
"पण आज माझी आर्थिक परिस्थिती नाही या कारणामुळे पक्ष मला तिकीट नाकारत आहे. मी पक्षाच्या विचारधारेशी प्रामाणिक असल्याने पक्षाची विचारधारा सोडू शकत नाही. तिकीट न मिळाल्याने माझ्याकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नसल्याने *मी उद्या मंगळवार दिनांक 30 डिसेंबर रोजी सकाळी 11.00 वाजता पक्ष कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार आहे," असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणूक आता तिरंगी होणार, हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे. महाविकास आघाडी, महायुती आणि राजर्षी शाहू महाराज आघाडी एकमेकांसमोर उभ्या ठाकणार आहेत. असं असलं तरी, या निवडणुकीतील प्रमुख लढत काँग्रेस विरुद्ध महायुतीचे घटक पक्ष अशीच पाहायला मिळणार आहे. पण महायुती आणि महाविकास आघाडी मधील नाराजानी काही ठिकाणी बंडाचा झेंडा फडकवल्याने या निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेवर अनेक वर्षे सत्ता राखणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला सोबत घेत आपलं पारडं जड केलं आहे. ठाकरे सेनेला केवळ सात जागा देत काँग्रेसने मर्यादित वाटप केलं आहे. शहरात ठाकरे सेनेची संघटनात्मक ताकद तुलनेने कमी असणं, हे त्यामागचं प्रमुख कारण मानलं जात आहे. काँग्रेसने सलग दोन दिवसांत तब्बल 62 उमेदवारांची यादी जाहीर करत उमेदवारी जाहीर करण्यात आघाडी घेतली आहे. इतकंच नाही, तर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी प्रत्येक प्रभागावर आपलं बारकाईनं लक्ष असल्याचं सांगत उमेदवारांना कामाला लागण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
एकीकडे काँग्रेस उमेदवारांच्या याद्या जाहीर करत असताना, दुसरीकडे मात्र महायुतीमध्ये जागावाटपावरून तब्बल 6 दिवस जोरदार रस्सीखेच सुरू होती. महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी काँग्रेस आपापल्या जागांवर ठाम राहिल्यामुळे तिढा अधिकच वाढला. या वादात अखेर राज्यस्तरीय नेत्यांनाही हस्तक्षेप करावा लागला. चर्चेअंती भाजप 36, शिवसेना 30 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 15 जागा असा फॉर्म्युला ठरवण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस 20 जागांवर ठाम होती, तर कोल्हापूर उत्तरचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मतदारसंघातील सर्वच खुल्या प्रवर्गाच्या जागांवर दावा केला होता. अखेर महायुती मधील सर्व पक्षांनी एक पाऊल मागे येत तडजोड करून महायुतीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित केला. पण उमेदवारी यादी मात्र गुलदस्तात ठेवली आहे.
महायुतीत जागावाटपाचा तिढा सुटणार नाही, आणि त्यामुळे राष्ट्रवादी स्वबळावर जाईल, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, राष्ट्रवादीला 15 जागा देत महायुती टिकवण्यात भाजप आणि शिवसेनेला यश आलं. तरीही, भाजपला आणि शिवसेनेच्या आपल्या सर्व इच्छुकांना न्याय देता आला नाही. त्यामुळे उमेदवारी न मिळालेले कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. काहींनी बंडाचा झेंडा देखील उभारला आहे