Marathi News
Kolhapur Election Winner List: कोल्हापूर महानगरपालिकेवर कोणाचं राज्य? बघा विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

Kolhapur Municipal Election Winner Candidates List: कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये एकूण 81 प्रभाग आहेत त्यातील 81 पैकी 66 जागांचा निकाल आला आहे. विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 16, 2026, 02:53 PM IST
Kolhapur Election Winner List: कोल्हापूर महानगरपालिकेवर कोणाचं राज्य? बघा विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर
Kolhapur Municipal Election Winner Candidates List: कोल्हापूर महानगरपालिकेमध्ये एकूण 81 प्रभाग आहेत. महानगरपालिकेवर सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत आवश्यक असते. 2026 मधील निवडणूक पाणीपुरवठा, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता आणि शहरी विकास यांसारख्या नागरी प्रश्नांमुळे महत्त्वाची ठरली आहे. त्याचबरोबर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या फाटाफुटीनंतर निर्माण झालेली राजकीय परिस्थितीही या निवडणुकीला विशेष महत्त्व देणारी आहे.

2017  साली कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 81वॉर्डसाठी निवडणूक घेण्यात आली होती. त्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतला असून निकाल पुढीलप्रमाणे लागले होते. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) 33 जागा जिंकत सर्वाधिक यश मिळवले, तर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) पक्षाने 27 जागांसह दुसरा क्रमांक पटकावला होता. 

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीतील आतापर्यंतच्या विजेत्यांची यादी 






प्रभाग क्रमांक गट प्रवर्ग उमेदवाराचे नाव पक्ष विजयी
प्रभाग १
(अ) अनुसूचित जाती
 प्रफुल्ल प्रल्हाद कांबळे अपक्ष सुभाष बुचडे 
सुभाष राजाराम बुचडे काँग्रेस
अमर भगवान साठे शिवसेना
सुरेश गणपत घाटगे राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प. गट)
(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 पुष्पा नीलकंठ नखाते काँग्रेस
गीता जाधव 
गीता अशोक जाधव शिवसेना
(क) सर्वसाधारण महिला
 रुपाली अजित पवार काँग्रेस
रुपाली पवार 
प्रियंका प्रदीप उलपे शिवसेना
विजया विश्वजित पवार अपक्ष
(ड) सर्वसाधारण
 सचिन हरिष चौगुले काँग्रेस
सचिन हरिष चौगुले
कृष्णा दिलीप लोंढे शिवसेना
         
प्रभाग २
(अ) अनुसूचित जाती
 वैभव दिलीप माने शिवसेना
 
दीपक आप्पा कांबळे काँग्रेस
अमोल भारती कोतमिरे अपक्ष
प्रदीप अंकुश ढाकरे राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प. गट)
(ब) ना. मा. व. (महिला)
 आरती दीपक शेळके काँग्रेस
 
अर्चना उमेश पवार शिवसेना
उषा गणपती वडर आम आदमी पक्ष
(क) सर्वसाधारण महिला
 सीमा नीलेश भोसले काँग्रेस
 
प्राजक्ता अभिषेक जाधव शिवसेना
(ड) सर्वसाधारण
 नागेश दादू पाटील काँग्रेस
 
स्वरूप सुनील कदम शिवसेना
निखिल तानाजी भारमल राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प. गट)
इकबाल गडूण शेख शेतकरी कामगार पक्ष
नंदकिशोर डकरे अपक्ष
         
प्रभाग ३
(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 प्रमोद भगवान देसाई भाजप प्रमोद देसाई 
प्रकाश शंकरराव पाटील काँग्रेस
(ब) सर्वसाधारण महिला
 रुपा शिवाजी पाटील काँग्रेस
वंदना मोहिते 
वंदना विश्वजित मोहिते भाजप
(क) सर्वसाधारण महिला
 किरण संजय चव्हाण काँग्रेस
राजनंदा कदम 
राजनंदा तानाजी कदम भाजप
(ड) सर्वसाधारण
 मारुती अरुण कसबे बहुजन समाज पार्टी विजेंद्र माने
महेंद्र प्रदीप चव्हाण काँग्रेस
उत्तम प्रकाश पाटील आप
विजेंद्र विश्वास माने भाजप
चंद्रशेखर श्रीराम मरके लोकराज्य जनता पार्टी
अजित भगवान तिवडे अपक्ष
सोमनाथ शिवराज सावत अपक्ष
         
प्रभाग ४
(अ) अ. जा. महिला
 काजल बाबासो कांबळे बहुजन समाज पार्टी
 स्वाती सचिन कांबळे 
स्वाती सचिन कांबळे काँग्रेस
शुभांगी रमेश मोरे शिवसेना
कल्पना बाळासो शेंडगे अपक्ष
प्रियांका सचिन सावंत अपक्ष
(ब) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 विशाल शिवाजी चव्हाण काँग्रेस विशाल शिवाजी चव्हाण
दिलीप हणमंतराव पवार भाजप
सागर भिमाप्पा वडर बहुजन समाज पार्टी
अर्णवी अभिजीत संकपाळ राष्ट्रवादी (श.प. पक्ष)
तन्वीर खुदबुद्दीन बेपारी अपक्ष
(क) सर्वसाधारण महिला
 दीपाली राजेश घाटगे काँग्रेस
 दीपाली राजेश घाटगे 
सुनीता मारुती माने शिवसेना
श्रेया विजय हेगडे आप
आम्रपाली रामचंद्र कांबळे बहुजन रिपब्लिकन पक्ष
(ड) सर्वसाधारण
 अभिजित नामदेव कांबळे आप
राजेश लाटकर 
संजय बाबुराव निकम भाजप
राजेश भरत लाटकर काँग्रेस
अमित शिवाजीराव कांबळे वंचित बहुजन आघाडी
शुभम विजय सावर्डेकर अपक्ष
         
प्रभाग ५
(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 विनायक कृष्णराव कारंडे काँग्रेस
 
समिउल्ला अमिनसो लतीफ आम आदमी पक्ष
अनिल हिंदुराव अधिक शिवसेना
(ब) सर्वसाधारण महिला
 स्वाती सागर यवलुजे काँग्रेस
 
मनाली धीर पाटील भाजप
(क) सर्वसाधारण महिला
 पल्लवी निलेश देसाई भाजप
 
सरोज संदीप सरनाईक काँग्रेस
(ड) सर्वसाधारण
 अर्जुन आनंदराव माने काँग्रेस
 
समीर सदाशिव येवलुजे शिवसेना
स्वप्निल मनोहर पोवार अपक्ष
रामेश्वरी सागर पारखे प्रहार जनशक्ती पक्ष
         
प्रभाग ६
(अ) अनुसूचित जाती
 राजनीकांत जयसिंग सरनाईक काँग्रेस
 
शिला अशोक सोनुले शिवसेना
(ब) ना. मा. व. महिला
 माधवी प्रकाश गवळी राष्ट्रवादी काँग्रेस
 
तेजस्विनी मनोज घोरपडे काँग्रेस
पल्लवी विशाल भोसले राष्ट्रवादी (श.प. पक्ष)
खुशबू प्रतीम पंडित अपक्ष
(क) सर्वसाधारण महिला
 दीपा दीपक काटकर भाजप
 
धनश्री गणेश जाधव राष्ट्रवादी (श.प. पक्ष)
तनिष्का धनंजय सावंत काँग्रेस
(ड) सर्वसाधारण
 प्रतापसिंह दत्तात्रय जाधव काँग्रेस
 
नंदकुमार बालकृष्ण मोरे शिवसेना
राहुल सुबोध घाटगे जनसुराज शक्ती
स्वप्नील विनायक काळे अपक्ष
अझरुद्दीन हुसेनशा मकानदार अपक्ष
दिलीप नारायण लोखंडे अपक्ष
प्रभाग ७
(अ) नागरिकांचा मागास वर्ग
 सोहेल इसाक बागवान राष्ट्रवादी (श.प. पक्ष)
 
नितीन श्रीकृष्ण ब्रह्मपूरे काँग्रेस
विशाल किरण शिराळे भाजप
(ब) सर्वसाधारण महिला
 दीपा अजित ठोणकर भाजप
 
उमा शिवानंद बनछोडे काँग्रेस
मनीषा दीपक येसार्डेकर अपक्ष
(क) सर्वसाधारण महिला
 मंगला महादेव साळोखे शिवसेना
 
सुप्रिया सागर साळोखे शिवसेना (ठाकरे गट)
पूजाश्री उदय साळोखे जनसुराज्य शक्ती
(ड) सर्वसाधारण
 राजेंद्र शंकर जाधव शिवसेना (ठाकरे गट)
 
ऋतुराज राजेश क्षीरसागर शिवसेना
मुस्ताक अजीज मुल्ला लोकराज्य जनता पक्ष
विजय बाबुराव साळोखे अपक्ष
         
प्रभाग ८
(अ) ना. मा. व. महिला
 अनुराधा सचिन खेडकर शिवसेना
 
अक्षता अविनाश पाटील काँग्रेस
स्वाती प्रविण लिमकर जनसुराज शक्ती
(ब) सर्वसाधारण महिला
 दीप्ती अनिकेत जाधव आम आदमी पक्ष
 
शिवानी संजय पाटील भाजप
ऋग्वेदा राहुल माने काँग्रेस
ऋतुजा दत्तात्रय हुस्नेकर जनसुराज शक्ती
(क) सर्वसाधारण
 हेमंत मारुती कांदेकर भाजप
 
प्रशांत महादेव खेडकर काँग्रेस
रमेश नाथा खाडे जनसुराज शक्ती
संदेश सर्जेराव पाटील अपक्ष
रोहित शिवाजीराव मोरे अपक्ष
अल्फाज रियाज शेख अपक्ष
(ड) सर्वसाधारण
 शिवतेज इंद्रजित खाडे शिवसेना
 
इंद्रजित पंडितराव बोंद्रे काँग्रेस
निकिता लक्ष्मण माने राष्ट्रवादी (श.प. पक्ष)
अनिल अमृतराव पाटील जनसुराज शक्ती
अरविंद गुंडोपंत कदम अपक्ष
प्रभाग ९
(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 विजयसिंह वसंतराव देसाई भाजप
 विजयसिंह वसंतराव देसाई
सचिन कृष्णा सुतार ओबीसी बहुजन आघाडी
नंदकुमार किरण पिसे काँग्रेस
(ब) सर्वसाधारण महिला
 माधवी मानसिंग पाटील भाजप
  संगीता संजय सातव
   माधवी मासिंग पाटील 
 
पल्लवी सोमनाथ बोळाईकर काँग्रेस
विद्या सुनील देसाई काँग्रेस
संगीता संजय सातव शिवसेना
(क) सर्वसाधारण शारंगधर वसंतराव देशमुख शिवसेना
 शारंगधर देशमुख 
(ड) सर्वसाधारण राहुल शिवाजीराव माने काँग्रेस
         
प्रभाग १०
(अ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 अजय इंगवले शिवसेना
 अजय इंगवले 
दत्ताजी टिपुगडे काँग्रेस
(ब) सर्वसाधारण महिला
 अर्चना उत्तम कोराणे भाजप
अर्चना कोराणे 
प्रणोती पाटील काँग्रेस
(क) सर्वसाधारण महिला
 दीपा मगदूम काँग्रेस
 
पूर्वा राणे भाजप
सुजाता चव्हाण जनसुराज्य शक्ती
सरिता हरुगले अपक्ष
(ड) सर्वसाधारण
 राहुल इंगवले शिवसेना (ठाकरे गट)
अक्षय जरग 
महेश सावंत काँग्रेस
अक्षय जरग जनसुराज्य
 
(अ) अ. जा. महिला
      
प्रभाग ११
 यशोदा आवळे काँग्रेस
 
निलांबरी साळोखे भाजप
पायल कुरडे वंचित बहुजन आघाडी
रमा रतन पचरेवाल जनसुराज्य शक्ती
जयश्री आडसुळे अपक्ष
शीतल भाले अपक्ष
प्रणाली मराठे अपक्ष
(ब) ना. मा. व. महिला
 जयश्री सचिन चव्हाण काँग्रेस
 
यशोदा प्रकाश मोहिते राष्ट्रवादी काँग्रेस
शारदा संभाजी देवणे जनसुराज्य शक्ती
प्राजक्ता माळी अपक्ष
(क) सर्वसाधारण
 सत्यजित चंद्रकांत जाधव शिवसेना
 
संदीप सरनाईक काँग्रेस
महेश बराले जनसुराज्य शक्ती
रिची फर्नाडिस अपक्ष
संतोष माळी अपक्ष
वीरेंद्र मोहिते अपक्ष
हेमंत वाघेला अपक्ष
(ड) सर्वसाधारण
 अनिल जाधव आम आदमी पक्ष
 
माधुरी किरण नकाते भाजप
सचिन मांगले शिवसेना (ठाकरे गट)
कुणाल ऊर्फ कुमार शिंदे जनसुराज्य शक्ती
विजय दरवान अपक्ष
उमेश पोवार अपक्ष
किशोर यादव अपक्ष
         
प्रभाग 12
अ-नागरिकांचा मागासप्रवर्ग
 अश्किन गणी आजरेकर शिवसेना
अश्किन गणी आजरेकर
रियाज अहमद इब्राहिम सुभेदार काँग्रेस
रमेश शामराव पुरेकर जनसुराज्य
अस्लम बाबूभाई बागवान शेकाप
मुकेश चंद्रकांत मोदी अपक्ष
ब-सर्वसाधारण महिला
 संगीता रमेश पोवार शिवसेना स्वालिया बागवान 
स्वालिया साहिल बागवान काँग्रेस
रश्मी निवासराव साळोखे हिंदू महासभा
वैष्णवी वैभव जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेस
सीमा गजानन तोडकर अपक्ष
सायरा शिकंदर महात अपक्ष
क-सर्वसाधारण महिला
 अनुराधा अभिमन्यू मुळीक काँग्रेस
अनुराधा अभिमन्यू मुळीक 
प्रीती अतुल चव्हाण जनसुराज्य
खेरून अकबर महात लोकराज्य जनता पार्टी
अमृता अजय नादवडे अपक्ष
लक्ष्मी दशरथ भोसले अपक्ष
ड-सर्वसाधारण
 ईश्वर शांतीलाल परमार काँग्रेस
आदिल फरास 
आदिल बाबू फरास राष्ट्रवादी काँग्रेस
मुजफ्फर अली बालेचांद सय्यद AIMIM
प्रभाग 13
अ-अनुसूचित जाती महिला
 माधुरी शशिकांत व्हटकर भाजप
 
पूजा भूपाल शेटे काँग्रेस
अलका मारुती कांबळे हिंदू महासभा
मधुरिमा रविकिरण गवळी जनसुराज्य
राजश्री गणेश सोनवणे वंचित बहुजन आघाडी
अश्विनी संजय आवळे अपक्ष
स्वाती संतोष कदम अपक्ष
वारणा सचिन पोळ अपक्ष
ब-नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला
 रेखा रामचंद्र उगवे भाजप
 
आलिया नासिर गोलंदाज काँग्रेस
पद्मजा जगमोहन भुर्के जनसुराज्य
मीनल विजयकुमार पाटील अपक्ष
क-सर्वसाधारण
 ओंकार संभाजीराव जाधव शिवसेना
 
मोईन इजाज मोकाशी आम आदमी पक्ष
प्रवीण हरिदास सोनवणे काँग्रेस
रणजित वसंत मंडलिक जनसुराज्य
मंदार कृष्णात यादव वंचित बहूजन आघाडी
प्रियांका योगेश पाटील अपक्ष
संतोष गणपती बिसुरे अपक्ष
शबीस्ता फिरोज सौदागर अपक्ष
ड-सर्वसाधारण
 दिशा निरंजन कदम राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
नियाज अशीफ खान राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दीपक जयवंत थोरात काँग्रेस
शेखर आनंदराव जाधव जनसुराज्य
सुभाष पांडुरंग खोपडे अपक्ष
प्रभाग14
अ-नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला
 प्रेमा शिवाजी डवरी राष्ट्रवादी काँग्रेस
 
दिलशाद अब्दुलसत्तार मुल्ला काँग्रेस
पूनम राकेश काटे अपक्ष
पल्लवी प्रशांत नलवडे अपक्ष
ब-सर्वसाधारण महिला
 छाया किशोर पाटील शिवसेना (ठाकरे गट)
 
नीलिमा शैलेश पाटील भाजप
पूजा विशाल शिराळकर जनसुराज्य
इप्तिसार सलीम इनामदार अपक्ष
स्नेहल राहुल चव्हाण अपक्ष
क-सर्वसाधारण
 प्रकाशराव रामचंद्र नाईकनवरे शिवसेना
 
शशिकांत राजाराम बिडकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अमर प्रणव समर्थ काँग्रेस
ड-सर्वसाधारण
 विनय विलासराव फाळके काँग्रेस
 
अजित जयसिंगराव मोरे शिवसेना
विनोद राम शिंदे पीपल्स रि.पा
सुमीत उमेश साटम जनसुराज्य
दिवाकर विठ्ठल कांबळे वंचित बहुजन आघाडी
15
अ- अनुसूचित जाती
 विघ्नेश चंद्रकांत आरते राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
रोहित शिवाजी कवाळे काँग्रेस
मोहिनी जयदीप घोटणे भाजप
ब - नागरिकांचा मागस प्रवर्ग महिला
 प्रतिज्ञा महेश उत्तुरे शिवसेना (ठाकरे गट)
 
जास्मीन आजम जमादार भाजप
अश्विनी नितीन पाटील अपक्ष
क - सर्वसाधारण महिला
 अश्विनी अनिल कदम काँग्रेस
 
सृष्टी करण जाधव भाजप
स्नेहल केदार पाटील हिंदू महासभा
पूनम रमेश फडतरे अपक्ष
ड - सर्वसाधारण
 अमरसिंह भीमराव निंबाळकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
संजय वसंतराव मोहिते काँग्रेस
दुर्गेश उदयराव लिंग्रस शिवसेना
प्रभाग 16
अ-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 उमेश पोवार काँग्रेस उमेश पोवार 
विलास वास्कर भाजप
ब-सर्वसाधारण महिला
 धनश्री कोरवी काँग्रेस
 धनश्री कोरवी 
अपर्णा पोवार भाजप
क-सर्वसाधारण महिला
 पद्मावती पाटील काँग्रेस
 पूजा पोवार 
पूजा पोवार भाजप
ड-सर्वसाधारण
 मुरलीधर जाधव भाजप
मुरलीधर जाधव 
उत्तम शेटके काँग्रेस
राहुल सोनटक्के वंचित बहुजन आघाडी
अभिजित धनवडे अपक्ष
प्रभाग 17
अ-अनुसूचित जाती महिला
 प्रियांका कांबळे काँग्रेस
 
अर्चना बिरांजे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
वैशाली मिसाळ जनसुराज्य शक्ती
शोभा कवाळे अपक्ष
ब-नागारिकांचा मागास प्रवर्ग
 रवींद्र मुतगी राष्ट्रवादी काँग्रेस
 
सचिन शेंडे काँग्रेस
प्रसाद सुतार आम आदमी पक्ष
रशीदअली बारगीर जनसुराज्य शक्ती
श्रीकांत गुरव अपक्ष
क-सर्वसाधारण महिला
 रंजीता चौगुले राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
शुभांगी पाटील काँग्रेस
जहिदा मुजावर राष्ट्रवादी काँग्रेस
ज्योती भोपळे जनसुराज्य शक्ती
सुहास उर्फ सुहासिनी देवमाने अपक्ष
स्वाती सूर्यवंशी अपक्ष
ड-सर्वसाधारण
 प्रवीण केसरकर काँग्रेस
 
राजेंद्र पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस
प्रवीण बनसोडे वंचित बहुजन आघाडी
संजय मागाडे लोकराज्य जनता पार्टी
सनी अजाटे अपक्ष
प्रभाग 18
अ-अनुसूचित जाती महिला
 अरुणा गवळी काँग्रेस
 
शिवानी गुर्जर राष्ट्रवादी काँग्रेस
राजश्री सोनवणे वंचित बहुजन आघाडी
स्वाती कदम अपक्ष
मीरा घोडेराव अपक्ष
स्वाती बिसुरे अपक्ष
ब-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
 अश्विनी सुर्वे आम आदमी पक्ष
 
गीतांजली हवालदार काँग्रेस
कौसर बागवान शिवसेना
दीपाली पोवार जनसुराज्य शक्ती
सुप्रिया लाखे अपक्ष
स्मिता सावंत अपक्ष
सुनीता हुंबे अपक्ष
क-सर्वसाधारण
 रुपाराणी निकम भाजप
 
भूपाल शेटे काँग्रेस
अमित नागटिळे वंचित बहुजन आघाडी
ड-सर्वसाधारण
 नाना ओव्हाळ बहुजन समाज पार्टी
 
डॉ. कुमाजी पाटील आम आदमी पक्ष
बबन ऊर्फ अभिजित मोकाशी भाजप
सर्जेराव साळोखे काँग्रेस
अभिजित पाटील हिंदू महासभा
संजय मागाडे लोकराज्य जनता पक्ष
प्रकाश लाखे अपक्ष
प्रभाग 19
अ-अनुसूचित जाती
 दुर्वास कदम काँग्रेस
 
राहुल चिकोडे भाजप
अमोल कांबळे रिपब्लिकन सेना
सुभाष रामुगडे जनसुराज्य
जयसिंग चौगुले अपक्ष
प्रमोद दाभाडे अपक्ष
ब- मागास महिला प्रवर्ग
 शुभांगी पोवार काँग्रेस
 
रुपाली बावडेकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मानसी लोळगे राष्ट्रवादी काँग्रेस
सविता भोसले जनसुराज्य शक्ती
श्रद्धा खोत अपक्ष
क-सर्वसाधारण महिला
 डॉ. सुषमा जरग काँग्रेस
 
पल्लवी तोडकर आम आदमी पक्ष
रेणू माने भाजप
स्वप्नाली जाधव अपक्ष
ड- सर्वसाधारण
 विजयसिंह खाडे पाटील भाजप
 
मयूर भोसले आम आदमी पक्ष
मधुकर बापू रामाणे काँग्रेस
संदीप सावंत राष्ट्रवादी (शरद पवार)
रणजित साळोखे जनसुराज्य शक्ती
तुषार गुरव अपक्ष
ओंकार रामशे अपक्ष
मधुकर भाऊसाो रामाणे अपक्ष
प्रभाग 20
अ- अनुसूचित जाती महिला
 राजश्री मच्छिंद्र कांबळे बहुजन रिपब्लीकन सोसायटी
 
जयश्री धनाजी कांबळे काँग्रेस
पूनम किरण सुळगावकर लोकराज्य जनता पक्ष
सुषमा संतोष जाधव भाजप
ब- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला
 उत्कर्षा आकाश शिंदे काँग्रेस
 
सुरेखा सुनील ओटवकर भाजप
भाग्यश्री सदाशिव कोळी अपक्ष
क- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
 हर्ष हरिदास धायगुडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
धीरज पाटील काँग्रेस
वैभव अविनाश कुंभार भाजप
संजीव सुखदेव सलगर अपक्ष
ड- सर्वसाधारण महिला
 नेहा अभय तेंडुलकर भाजप
 
शिवानी निंगप्पा गजबर आम आदमी पक्ष
मयुरी इंद्रजित बोंद्रे काँग्रेस
इ - सर्वसाधारण
 अभिजित शामराव खतकर शिवसेना
 
गजानन शिवाप्पा विभूते राष्ट्रवादी (शरद पवार)
राजू आनंदराव दिंडोर्ले अपक्ष

 

