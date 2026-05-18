महाराष्ट्रात लाडक्या जावयासाठी दीड किलो चांदीची चप्पल! कोल्हापूरकरांचा नादच खुळा

Kolhapur News : देशभरात मंदीची चर्चा सुरू असताना कोल्हापुरात मात्र एका श्रीमंत सासऱ्याने आपल्या जावयासाठी तब्बल दीड किलो चांदीची कोल्हापुरी चप्पल बनवून घेतली आहे. अधिक मासानिमित्त जावयाला खास भेट देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या चांदीच्या चप्पलची सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली आहे. अधिक महिन्यात जावयाला चांदीचे दागिने देण्याची परंपरा असते. कोल्हापुरात एका सराफा व्यापा-यानं जावयाला भेट देण्यासाठी चक्क चांदीची कोल्हापूरी चप्पल तयार केली. सोनं-चांदीचे दर गगनाला भिडत असताना कोल्हापुरात मात्र जावयाला भेट देण्यासाठी ही चांदीची चप्पल तयार केल्यानं कोल्हापूरकरांना नादच खुळा असल्याचं पुन्हा दिसून आले.
जगभरात आर्थिक मंदीचे सावट आहे. भारतातही महागाई आणि आर्थिक ताण जाणवत आह. मात्र हौस पूर्ण करायची म्हटलं की पैशाचं गणित मागे पडतं हे पुन्हा एकदा कोल्हापुरात पाहायला मिळालं आहे… अधिक मासानिमित्त जावयाला खास भेट देण्यासाठी एका श्रीमंत सासऱ्याने थेट चांदीची कोल्हापुरी चप्पल बनवून घेतली आहे. तब्बल दीड किलो चांदी वापरून तयार करण्यात आलेल्या या चप्पलने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे.
कोल्हापूरचे चांदी कारागीर विक्रांत माळी यांनी आठ दिवसांच्या मेहनतीनंतर हुबेहूब कोल्हापुरी चप्पल तयार केली आहे. पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलचा प्रत्येक बारकावा या चांदीच्या चप्पलमध्ये जपण्यात आला आहे. पण ही चप्पल नेमकी कोणी आणि कोणासाठी बनवून घेतली याबाबत मात्र कारागिराला काहीच माहिती नाही, कारण या कारागिराला एका व्यापाऱ्यानेच ऑर्डर दिली होती.
अधिक महिन्यात जावयाला चांदीचे दागिने किंवा भेटवस्तू देण्याची परंपरा आहे. त्याच परंपरेतून कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातील एका श्रीमंत कुटुंबाने नुकत्याच विवाह झालेल्या आपल्या जावयासाठी ही आगळीवेगळी भेट तयार करून घेतली आहे. एकीकडे महागाईची झळ दुसरीकडे आर्थिक मंदी असं चित्र असताना देखील अनेक सासरे आपल्या जावयासाठी विविध प्रकारचे वाण भेट देत असताना दिसत आहेत.
ज्या सासऱ्याने कोल्हापुरी चांदीची चप्पल बनवण्याची ऑर्डर दिली होती, त्याने ही चप्पल जावयासाठी परदेशात पाठवले आहे. विशेष म्हणजे या चांदीच्या चप्पलसाठी तब्बल दीड किलो चांदीचा वापर करण्यात आला असून कारागिराने त्यासाठी बावीस हजार रुपये मजुरी घेतली आहे. याच कारागिराने यापूर्वी चार आणि पाच किलो वजनाची चांदीची पाण्याची पिंप देखील तयार केली आहेत. त्यामुळे या आगळ्या वेगळ्या हौसेची पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे हौसेला खरंच मोल नसतं याचा प्रत्यय या अनोख्या चांदीच्या कोल्हापुरी चप्पलमधून येत आहे.